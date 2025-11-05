Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve" Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

05 novembre 2025, ore 15:30

Ospite della puntata di ieri sera, andata in onda su Rai2, l'ex Presidente della Camera

Montecitorio (dove ha rivestito la carica più prestigiosa). La tv. Le aziende. Le amicizie con personaggi importanti. Le vicende giudiziarie. Ora, però, Irene Pivetti torna sulla scena con l'intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani, andato in onda ieri. 

"Com'è entrata nella scuderia di Lele Mora?", chiede la giornalista. "Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità", risponde la Pivetti.

LA TELEVISIONE, UN CAPITOLO IMPORTANTE DELLA SUA VITA

A quanto pare la Pivetti fa tv grazie all'intuizione del suo ex marito. "Si dice che lei fosse influenzata da lui", tuona la Fagnani. "No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose", confessa la Pivetti. "Era un rapporto tossico?" insiste la giornalista. "Un rapporto intenso e anche molto passionale", risponde Pivetti. E poi parla della fine del secondo matrimonio: "Il giorno più doloroso della mia vita".

LE VICENDE GIUDIZIARIE

Ma gli ultimi anni sono stati scanditi da importanti vicende giudiziarie. E la Pivetti, davanti alla Fagnani, ne parla senza filtri. "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?", chiede la conduttrice. "In cosa? Le circostanze erano diverse", risponde la Pivetti. Va in scena un duro botta e risposta anche sulle vicende processuali. Sul sequestro delle mascherine, la Fagnani aggiunge: "Sono state importate dalla Cina dalla sua società è sotto processo". E l'ex Presidente della Camera si difende: "Tutte regolari e certificate, l'indagine non doveva partire. È stato un trauma. Ho restituito l'eccedenza", sostiene ancora la Pivetti parlando con toni accesi della vicenda di un pagamento "da 13 milioni anziché da 1,3milioni". Ipotesi carcere? "Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà", chiude la Pivetti. 

