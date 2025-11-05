Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

Montecitorio (dove ha rivestito la carica più prestigiosa). La tv. Le aziende. Le amicizie con personaggi importanti. Le vicende giudiziarie. Ora, però, Irene Pivetti torna sulla scena con l'intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani, andato in onda ieri.

"Com'è entrata nella scuderia di Lele Mora?", chiede la giornalista. "Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità", risponde la Pivetti.

LA TELEVISIONE, UN CAPITOLO IMPORTANTE DELLA SUA VITA

A quanto pare la Pivetti fa tv grazie all'intuizione del suo ex marito. "Si dice che lei fosse influenzata da lui", tuona la Fagnani. "No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose", confessa la Pivetti. "Era un rapporto tossico?" insiste la giornalista. "Un rapporto intenso e anche molto passionale", risponde Pivetti. E poi parla della fine del secondo matrimonio: "Il giorno più doloroso della mia vita".

LE VICENDE GIUDIZIARIE