Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso. A "Ballando con le stelle" sono scoppiate le scintille tra la giurata- giornalista e l'ex conduttrice Mediaset dopo l'esibizione. Insomma, anche sui social, dopo il video di sabato sera, i commenti e le reazioni non sono mancate.

LEGGI ANCHE - Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno"

La d'Urso balla e non convince la Lucarelli, che dice: “Stasera ti converrebbe che parlassi d’altro e non di ballo“. Carmelita replica: “Per quanto mi riguarda puoi parlare di ciò che vuoi, sono qui per questo, pronta a farmi giudicare“.

Poi Selvaggia dice di non aver trovato la performance all’altezza di Carmelita:

“Ma era una battuta, non sei più nemmeno spiritosa. Forse ti converrebbe che parlassimo di tv e altro, perché non è stata la vostra serata migliore sul ballo. Questa sera c’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale e si è visto.

Ti saresti dovuta tirare indietro e capire che la coreografia era troppo per te. Io ho faticato a guardarvi stasera, mi sono chiesta dove fosse il tuo talento nel ballo, eri affaticata“.