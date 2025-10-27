Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice
27 ottobre 2025, ore 15:00
La regina della Domenica, nel corso del suo programma, tuona: "Giudicatela solo per il ballo”
Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso. A "Ballando con le stelle" sono scoppiate le scintille tra la giurata- giornalista e l'ex conduttrice Mediaset dopo l'esibizione. Insomma, anche sui social, dopo il video di sabato sera, i commenti e le reazioni non sono mancate.
COSA E' ACCADDUTO? REWIND
La d'Urso balla e non convince la Lucarelli, che dice: “Stasera ti converrebbe che parlassi d’altro e non di ballo“. Carmelita replica: “Per quanto mi riguarda puoi parlare di ciò che vuoi, sono qui per questo, pronta a farmi giudicare“.
Poi Selvaggia dice di non aver trovato la performance all’altezza di Carmelita:
“Ma era una battuta, non sei più nemmeno spiritosa. Forse ti converrebbe che parlassimo di tv e altro, perché non è stata la vostra serata migliore sul ballo. Questa sera c’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale e si è visto.
Ti saresti dovuta tirare indietro e capire che la coreografia era troppo per te. Io ho faticato a guardarvi stasera, mi sono chiesta dove fosse il tuo talento nel ballo, eri affaticata“.
“Pasquale ti ha proposto questo e tu gli hai detto di sì, un po’ come per la tv che facevi prima… se hai accettato di fare certe cose hai condiviso ed eravate in due. Quindi c’era la tua volontà“.
INTERVIENE MARA VENIER A "DOMENICA IN"
E nella puntata di Domenica in interviene anche Mara Venier, regina degli ascolti della domenica, a difesa Barbara d’Urso. “Non deve cadere nelle trappole. Giudicatela solo per il ballo”: così zia Mara incoraggia l'ex conduttrice di Canale 5.
