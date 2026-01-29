La seconda puntata di Striscia la notizia: tutto quello che c'è da sapere, anticipazioni e scoop

Questa sera su Canale 5 torna in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in uno studio completamente rinnovato, con sei Veline e una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

COSA VEDREMO STASERA?

Esilarante la consegna del Tapiro d’oro a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante. Valerio Staffelli li ha intercettati mentre passeggiavano insieme sul lungomare di Bari e gli ha consegnato il Tapiro d’oro.

Dopo il successo dello scorso esperimento sociale sui maltrattamenti, che anche sui social di Striscia ha raggiunto oltre 9 milioni di visualizzazioni (qui il video), a grande richiesta Valerio Staffelli ne ha realizzato un altro.

Questa volta per le strade di Bologna gli attori hanno interpretato un ragazzo gay e un padre che lo disprezza, insulta e strattona davanti alla gente. Moltissimi passanti hanno preso le difese del figlio e rimproverato il padre: «Lei si deve vergognare! Ha un problema!». E in alcuni casi la situazione ha rischiato di degenerare.

LUCA ABETE MINACCIATO

“Pubblica il video e ti uccido!”. Così un tassista abusivo - tra l’altro minorenne - si è rivolto a Luca Abete, impegnato insieme alla sua troupe nella realizzazione di un reportage sul fenomeno dei tassisti abusivi a Napoli. Il protagonista di questo episodio, con una violenza inaudita si è poi scagliato contro un cameraman del tg satirico e lo ha colpito con diversi pugni. Il servizio completo, in cui Abete documenta l’esistenza di flotte di taxi abusivi, fino a 20 veicoli, organizzate per zone e fasce orarie e coordinate tramite Whatsapp, va in onda questa sera a Striscia la notizia.





