Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno". Scintille alla conferenza di Ballando

Francesco Fredella

25 settembre 2025, ore 14:37

Conto alla rovescia per la prima puntata di Ballando con le stelle, tra i concorrenti anche l'ex conduttrice di Canale 5

Scintille alla conferenza di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che prende il via a partire da sabato sera. Le parole di Barbara d'Urso, ex volto di Canale 5, fanno notizia e diventano subito virali. L'ex regina degli ascolti Mediaset, che da due anni manca dal video, dice:

Vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso. Per anni "ho seguito quello che l'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C'era un lavoro di squadra totale.  A Ballando sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene.

E poi, in queste ultime settimane, si è parlato molto del cachet definito stellare. 

Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. Questo è molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti gli altri, il cachet che mi è stato proposto. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi

'BALLANDO NON E' UN RIPIEGO, PSICOLOGICAMENTE E' DIFFICILE

 Inevitabile parlare del passato. Sicuramente, in conferenza stampa gli occhi sono tutti sull'ex conduttrice di Mediaset che ha perso da due anni il video.

Sono caduta e mi hanno fatto cadere, ma ora riparto con coraggio. La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua.

Psicologicamente è difficile: sono stata abituata a gestire situazioni, a condurre, decidere, scegliere, sono abituata ad essere a Milly Carlucci di un programma "entrare in un posto dove sono gestita, dove gli altri decidono per me e dovermi affidare alle altre persone, a Milly in primis, è stato difficile per me, ma anche coraggioso.

Sono caduta e mi hanno fatta cadere, questo succede nel lavoro, in amore e in tutto. Sono stata zitta e ferma per un bel po'. Ora riparto con coraggio e magari farò capire agli altri che non sono quella che pensano

HO PAURA DI BALLARE

La d'Urso torna in video e lo fa dopo due anni di assenza. Manca tanto al pubblico, che per quasi vent'anni l'ha seguita in televisione a Canale5. Lei dice: 

Ho voglia di giocare e divertirmi ma al momento sono atterrita. Tutti pensano che io sappia ballare, anche Pasquale La Rocca (il suo ballerino, ndr), ma quando ho fatto la prima lezione mi ha dato ragione.

Psicologicamente è stata una scelta difficile da prendere, ma sono felice di averla presa. E l'ho fatto per vari motivi, uno di questi è ripartire

Io riparto da qui con amore, entusiasmo me paura e con la possibilità di incontrare di nuovo il pubblico dal quale mi sono staccata due anni fa, per vari motivi.


