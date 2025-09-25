Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno". Scintille alla conferenza di Ballando

Scintille alla conferenza di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che prende il via a partire da sabato sera. Le parole di Barbara d'Urso, ex volto di Canale 5, fanno notizia e diventano subito virali. L'ex regina degli ascolti Mediaset, che da due anni manca dal video, dice:

E poi, in queste ultime settimane, si è parlato molto del cachet definito stellare.

Inevitabile parlare del passato. Sicuramente, in conferenza stampa gli occhi sono tutti sull'ex conduttrice di Mediaset che ha perso da due anni il video.

Sono caduta e mi hanno fatto cadere, ma ora riparto con coraggio. La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua.

Psicologicamente è difficile: sono stata abituata a gestire situazioni, a condurre, decidere, scegliere, sono abituata ad essere a Milly Carlucci di un programma "entrare in un posto dove sono gestita, dove gli altri decidono per me e dovermi affidare alle altre persone, a Milly in primis, è stato difficile per me, ma anche coraggioso.