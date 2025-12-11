RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DI MASTERCHEF ITALIA I GIUDICI DI MASTERCHEF ITALIA A RTL 102.5: “SARÀ UN’EDIZIONE RICCA DI SORPRESE, CON CONCORRENTI MOLTO PREPARATI E TANTE NOVITÀ” RTL 102.5 REGALA AI SUOI ASCOLTATORI UN GREMBIULE UFFICIALE DI MA

RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova stagione di MasterChef Italia. Le cucine del cooking show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, si riaccendono con la nuova stagione, al via da stasera e poi ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW (sempre disponibile on demand e visibile anche su Sky Go).

A giudicare i piatti e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass di quest’anno torna in giuria l’irresistibile trio formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ospiti in radiovisione su RTL 102.5, i giudici racconta la nuova edizione: «Questa è la quindicesima stagione e sarà un MasterChef davvero speciale. La cucina non ha età né confini: è pura passione e amore per il cibo. Sono arrivate molte persone desiderose di esprimere il proprio “io” attraverso i piatti. Anche noi ci siamo messi in gioco con tante novità, senza dimenticare tradizione e creatività. Quest’anno avremo concorrenti molto preparati, che ci hanno spinto ad alzare ancora di più la nostra asticella. Sarà un’edizione ricca di sorprese».

RTL 102.5 è la radio ufficiale di MasterChef Italia 2025 e regala ai suoi ascoltatori un grembiule ufficiale di MasterChef Italia. Non solo, potranno anche intervenire in diretta su RTL 102.5 e condividere la ricetta del loro piatto forte. Per partecipare basta andare su RTL 102.5 Play.