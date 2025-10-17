Renato Zero ballerino per una notte su Rai1: il colpaccio di Milly Carlucci

Francesco Fredella

17 ottobre 2025, ore 15:55

Nessun eliminato nel corso della puntata di sabato scorso

Big dopo big. Milly Carlucci, che conduce ormai da tantissimi anni Ballando con le stelle, porta in prima serata su Rai1 sempre grandi personaggi. Ed il cast diventa sempre più stellare. Domani sera appuntamento alle 21.25. In pista, come ballerino per una notte, ci sarà Renato Zero (che è stato ospite di RTL 102.5 qualche settimana fa - CLICCA QUI per riascoltare l'intervista).

LA GARA ENTRA NEL VIVO

I vip sono pronti a sfidarsi con esibizioni rigorosamente dal vivo. Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

L'ESIBIZIONE DI RENATO ZERO

Attesissima l'esibizione di Renato Zero, che presenta L'orazero, il suo ultimo capolavoro. Renato Zero si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di “Senza” e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

LEGGI ANCHE - L'ORAZERO, IL NUOVO ALBUM DI RENATO ZERO

Dopo settimane di interminabili prove queste le coppie che scenderanno in pista sabato 18 ottobre: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la quarta puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come lo scorso anno al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

Argomenti

Ballando con le stelle
Milly Carlucci
Rai
Rai1
Renato Zero

