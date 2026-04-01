Stop ai bonifici ordinari: dal 2 al 6 aprile possibili ritardi. Ecco cosa può accadere

Stop ai bonifici ordinari: dal 2 al 6 aprile possibili ritardi. Ecco cosa può accadere

Stop ai bonifici ordinari: dal 2 al 6 aprile possibili ritardi. Ecco cosa può accadere

Francesco Fredella

01 aprile 2026, ore 14:00

Vi spieghiamo nel dettaglio cosa accadrà da domani alle 18. Nessun rischio per i soldi inviati tramite bonifico

Stop ai bonifici bancari, ma solo per pochi giorni. Nessun allarme. Si tratta di uno stop temporaneo ai trasferimenti ordinari "per la pausa del sistema europeo Target2". Gli esperti dicono: "Nessun rischio per i soldi, ma attenzione alle tempistiche". Insomma, i soldi potrebbero arrivare sul conto con qualche giorno di ritardo. 

I MOTIVI DEL BLOCCO

Si tratta, quindi, di un blocco dovuto alla sospensione programmata del sistema europeo che le banche utilizzano per i bonifici ordinari, si chiama Target2. Gli esperti informatici parlando di una prassi consolidata, che cade spesso in occasione di Natale o Pasqua (in questi periodi dell'anno, con le festività, il volume delle operazioni diminuisce). 

UNA VOLTA INVIATO IL BONIFICO COSA ACCADE?

Nessun rischio per i soldi inviati durante lo stop, che parte dalle 18 di giovedì 2 aprile. Da quel momento  i bonifici ordinari verranno messi in coda. E dal 7 aprile ripartiranno regolarmente, non appena il sistema tornerà operativo. Nessun rischio per i soldi inviati. 
Pagamenti, stipendi o pensioni: tutto resta invariato, ma con possibili ritardi. Quindi, chi attende un pagamento con un bonifico ordinario potrebbe vederlo accreditato sul conto corrente con qualche giorno di ritardo.

E' POSSIBILE TRASFERIRE UGUAMENTE DENARO?

Si può trasferire ugualmente denaro con un bonifico istantaneo (che consente, ad un costo maggiore, i soldi da un conto all'altro). Possono essere utilizzati - per evitare ritardi - bonifici istantanei (accredito immediato), trasferimenti interni alla stessa banca,  eventuali sistemi digitali collegati ai pagamenti immediati.
Ci sono rischi per stipendi, pensioni e pagamenti? Nessun rischio, ma possibili ritardi. Lo stop può influenzare: accrediti di stipendi, alcune pensioni, pagamenti programmati, operazioni aziendali. Tutto verrà, comunque, completato appena il sistema riprenderà a funzionare.

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