Cartelle fiscali, cambia tutto: ecco le novità per la rateizzazione

L'incubo per milioni di italiani: la cartella fiscale. Cambia la riscossione per le Cartelle fiscali. "Debiti dilazionabili in 84 rate”, dice il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

COSA CAMBIA?

Italia Oggi, la Bibbia del mondo dell'Economia e Finanza, scrive:

Dal 1° gennaio 2025 le cartelle fiscali si potranno pagare in 84 rate mensili, rispetto alle attuali 72 rate. Scende in campo anche una commissione tecnica ad hoc per analizzare il magazzino monster della riscossione che ammonta a più di 1.240 miliardi.

Si tratta, quindi, di una vera e propria riforma del sistema della riscossione. Epocale. La più grande novità riguarda la rateizzazione. Italia Oggi scrive: "Nel nuovo anno la novità fiscale prevede che per le istanze di dilazione presentate dal primo gennaio 2025 con la sola dichiarazione del contribuente di essere in difficoltà economico-finanziaria si allungano i piani da 72 ad 84 rate".

Il viceministro Leo commenta: