"Ballando con le stelle": Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si sposano. Ecco quando...

L'amore è scoppiato in pista. Tra un tango, super sexy, una bachata ed un allenamento. Da subito gli addetti ai lavori, giornalisti e commentatori tv, hanno notato un feeling abbastanza sospetto tra Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) e Lucrezia Lando. Ora, dopo la storia d'amore nata a Ballando con le stelle, i due stanno per sposarsi. "Papà Rocco Siffredi entusiasta”, dicono.

UN ANNO D'AMORE IN TV E LONTANO DAI RIFLETTORI

Non solo in tv, durante lo show del sabato sera di Rai1, ma anche lontano dai riflettori: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno vivendo una bellissima storia d'amore.

Il settimanale Oggi, diretto da Andrea Biavardi, lancia la notizia. "Lorenzo avrebbe già scelto l’anello con l’aiuto della madre, Rozsa Tassi", fa sapere il settimanale.

Quando si sposeranno? La date, segretissima, ancora non è stata comunicata. Ma tutto, a quanto pare, sarebbe pronto. "Fiori d'arancio alle porte per Lorenzo Tano Siffredi e la ballerina Lucrezia Lando", si legge tra le pagine del settimanale.

L'INIZIO DELLA STORIA D'AMORE

Roma. Che da sempre fa da cornice agli amori più importanti. Poi il fascino della televisione, di un programma in prima serata di sabato. La popolarità di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Ed, infine, la sensualità del ballo e il ritmo della musica: con questi ingredienti è nata una storia d'amore stupenda tra Lorenzo e Lucrezia. Prima tutto in sordina poi è venuto a galla l'amore (anche con le spifferata dell'esperta Rossella Erra, volto di Ballando e della Rai, da sempre in prima line nel programma di Milly Carlucci).

Lui concorrente. Lei ballerina. Esattamente un anno fa l'inizio della favola, che adesso potrebbe continuare con l'atteso sì. Nel corso del programma, però, sono arrivate le prove generali di convivenza: Lorenzo, 28 anni, aveva deciso di lasciare l’hotel dei concorrenti per andare a vivere con Lucrezia. Che aveva raccontato:

In Lorenzo ho trovato tutto ciò che desideravo. Gelosia? Da morire, perché ho fatto così tanta fatica a trovare un amore come il suo

