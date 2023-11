"Lorenzo è andato a casa di Lucrezia": l'ultima spifferata di Rossella Erra dopo Ballando con le stelle

"Lorenzo Tano va a casa di Lucrezia". Rossella Erra, volto amatissimo di Ballando con le stelle, racconta un altro dettaglio sulla storia tra due concorrenti del programma di Milly Carlucci.

"Lei ha caricato una storia in cui fanno la scena di Titanic. Ho riconosciuto la luce al neon con la scritta di casa sua", ha tuonato la Erra. Che parla anche di Terzi e della Ventura: "Sono uno spettacolo ogni volta che s'incontrano nei corridoi o al trucco. Non rinunciano a teneri bacini … mamma mia come sono belli ed è romanticissimo vedere Simona così innamorata", continua la Erra. Non ci sono altri dettagli, ma se tue indizi fanno una prova è meglio non aggiungere altro.

LORENZO TANO E LUCREZIA: QUESTIONE DI FEELING

Tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (entrambi ballerini di Milly Carlucci) scoppia la passione in pista. Galeotto il ballo. La prima a notare qualche sguardo di troppo è stata proprio Rossella Erra - che qualche settimana fa, in tempi non sospetti, a Protagonisti su Rtl 102.5. Lorenzo Tano e Lucrezia, nella Capitale, alloggiano nello stesso hotel di Rossella Erra. I due ragazzi, però, non si sbottonano e restano in silenzio. Sempre riservati e discreti. Lontani da ogni tipo di gossip, che infiamma la Rete

ROSSELLA ERRA, VOCE DEL POPOLO CHE NON SBAGLIA MAI

Rossella colpisce ancora. E non sbaglia mai. La voce del popolo, da sempre dalla parte dell'amore e della passione, sembra che stia prendendo lezioni di ballo tra una diretta e l'altra. Non è che la vedremo a Ballando con le stelle come concorrente nelle prossime edizioni? Chissà.

LE PAROLE DI MARIOTTO INFURIANO LA RETE

Nel corso dell'ultima puntata la frase choc pronunciata da Mariotto ha fatto irrigidire la Rete. "La coreografia è di Rocco?”, parola di Mariotto. Il riferimento è al padre di Lorenzo, Rocco Siffredi. Le parole di Mariotto non sono piaciute al pubblico e probabilmente neppure ai due concorrenti di "Ballando con le stelle". Che, però, hanno incassato e portato a casa. Silenzio assoluto. Il resto l'ha fatto la Rete.