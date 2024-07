Il weekend di Fedez dopo le dimissioni dall'ospedale: ecco come l'ha trascorso

Fedez sta meglio, dopo il ricovero dei giorni scorsi. Per fortuna. Ha trascorso un weekend di relax con i figli per Fedez sul lago di Como. Tutto viene documentato sui social con foto e video a villa Matilda con i piccoli Leone e Vittoria. Nessuna foto in volto, ma solo dettagli: mani e piedi, oltre alle voci nei video. Nel weekend magico, sul lago di Como, ci sono anche i genitori di Federico e il cane Silvio, ormai amico inseparabile. La vera novità è il ritorno dei ragazzi sui social.

LA NUOVA MISTERIOSA FIAMMA DI FEDEZ

Fedez, a quanto pare, ha ritrovato il sorriso con la super modella Garance Authié - che i followers hanno notato per la prima volta al Gp di Montecarlo.

Nei giorni scorsi Fedez ha rotto il silenzio sui social per parlare dei motivi del ricovero in ospedale (guarda il Reel sulla pagina ufficiale di RTL102.5). Ed ha detto:

Onde evitare articoli basati sulla fantascienza, sto leggendo articoli basati non so su cosa, parlano di un mio abuso di alcol e droghe, ma non è assolutamente così ... Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che là dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto dove sono stato ricucito sono più fragile. Non sono un tecnico, scusate (...) ulcere, emorragie e sanguinamenti

LA FINE DEL MATRIMONIO CON CHIARA FERRAGNI

Da mesi Fedez e Chiara Ferragni sono al centro dei media per la separazione, annunciata prima da Dagospia e poi confermata dai diretti interessati. Poi è spuntata la super modella, che è lontana dalle scene televisive. Fedez, insomma, ha messo palla al centro ed ha iniziato una nuova vita sentimentale. Almeno, sembra che sia questa l'indiscrezione che corre sui siti ormai da alcuni mesi. Il resto è storia di questi giorni.

