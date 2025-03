Oggi è il compleanno di Mina: la Diva della musica italiana compie 85 anni!

Oggi, 25 marzo, la Diva della musica italiana compie 85 anni. Mina, all’anagrafe Mina Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arstizio nel 1940 ma cresciuta a Cremona, è un’icona femminile unica e inconfondibile che ha segnato la storia del nostro Paese.

Soprannominata la “Tigre di Cremona”, Mina ha iniziato la sua carriera nel 1958 durante una vacanza in Versilia, alla “Bussola” di Sergio Bernardini, quando salì sul palco per interpretare una sua versione di “Anima Pura”.

Nella sua carriera ha interpretato più di 1500 brani incluse pietre miliari della canzone italiana come “Mille bolle blu”, “Tintarella di Luna”, “Parole, parole, parole”, “Se telefonando”, “Amor mio” e “Grande grande grande”.

L’artista ha deciso di ritirarsi dalle scene dopo il suo ultimo concerto dal vivo, tenuto il 23 agosto 1978 al Teatro Tenda “Bussoladomani” di Lido di Camaiore, nella sua Versilia, un'assenza che ha alimentato il mito che la circonda.

È stato solo nel 2001 che ha accettato di farsi riprendere, eccezionalmente, negli studi di registrazione della Pdu, la sua etichetta discografica, a Lugano, offrendo al pubblico uno sguardo sul suo processo creativo. Un evento che ha messo in evidenza anche la sua abilità nell'utilizzare i mezzi di comunicazione più moderni: il video in streaming ha raggiunto un picco di circa 20 milioni di spettatori, diventando uno degli eventi più seguiti di sempre in Italia.





LA VITA PRIVATA

La vita privata di Mina ha sempre suscitato grande curiosità, soprattutto per via della sua relazione con Corrado Pani, che nel 1962 destò scandalo. Pani, all'epoca, era sposato e separato dall'attrice Renata Monteduro e dalla loro unione nacque, nel 1963, Massimiliano.

Dopo la fine della relazione con Pani, Mina intraprese una lunga convivenza con il compositore e arrangiatore Augusto Martelli. Un altro capitolo importante della sua vita amorosa fu quello con il giornalista Virgilio Crocco, che sposò il 25 febbraio 1970. Da questa relazione nacque, a distanza di tempo dalla separazione, la figlia Benedetta, inizialmente conosciuta con il cognome del padre, ma che poi scelse di farsi chiamare semplicemente Benedetta Mazzini. Successivamente, Mina ebbe una relazione con Alfredo Cerruti, discografico napoletano, e infine con Eugenio Quaini, suo attuale compagno con cui si sposò nel 2006.