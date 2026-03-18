Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

Redazione Web

18 marzo 2026, ore 17:18

L’artista è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac

In studio, durante il programma The Flight, il cantante ha presentato in diretta non solo “Calcinacci”, il nuovo album di inediti, ma anche l’omonimo cortometraggio, oltre al suo nuovo tour nei palazzetti “Palazzacci Tour 2026”.

IL NUOVO ALBUM

Dopo l’esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci ha pubblicato il suo nuovo album “Calcinacci”, disponibile dallo scorso venerdì 13 marzo.Sulla copertina dell’album ci sono due ombre e una sola figura, perché rappresentano i ricordi di questa vita che spesso va in frantumi. Si fanno scelte, si abbandonano persone e cose, ma in qualche modo restano dentro di noi. Questo disco racconta proprio questo. Ci sono canzoni di diverso tipo, parla di una ricostruzione metaforica, dell’anima. L’ombra può incarnarsi cose diverse, in persone diverse, che lasciamo andare nello spazio ma che in qualche modo restano. Mi piace poco spiegare le canzoni, perché voglio che parlino delle vite di chi ascolta”, racconta Fulminacci.

IL CORTOMETRAGGIO

Per accompagnare l’uscita del disco, Fulminacci ha presentato con tre appuntamenti speciali al cinema “Calcinacci”, il cortometraggio che lo vede protagonista e che espande in forma cinematografica l’universo narrativo dell’album. Il progetto segna un passo inedito nel percorso creativo di Fulminacci: non un semplice videoclip, ma un vero cortometraggio. “Per accompagnare l’uscito di Calcinacci ho deciso di girare un cortometraggio che rappresentasse gli stati emotivi che attraverso nel disco e costruisse una storia. L’ho presentato in tre città, a Roma, Napoli e Milano, in concomitanza con i firmacopie, in tre cinema. Ora lo tratteremo come un film, parteciperà a dei festival. È una storia recitata con attori, io faccio il protagonista, e come colonna sonora c’è parzialmente il disco”, continua.

FESTIVAL DI SANREMO

Quest’anno Fulminacci ha partecipato per la prima volta a Sanremo con il brano “Stupida sfortuna” conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”. Ospite di RTL 102.5 commenta la partecipazione: “A Sanremo mi sono preso grandi soddisfazioni, sono successe tante cose belle. La canzone è stata accolta con un affetto incredibile. La città era piena di gente che mi voleva bene. È andato tutto bene, non mi posso lamentare di nulla. Sanremo è bello perché ti fa conoscere a un pubblico che non ti conosceva. Il Premio Mia Martini vale tanto: la mia gara l’ho vinta, me ne sono uscito vincitore. Anche il settimo posto nella classifica finale, per uno come me che ha un pubblico specifico, è un ottimo risultato. Andare al Festival di Sanremo davanti a un pubblico mainstream ed essere portato anche dal televoto a quella posizione è molto significativo”.

I PROSSIMI IMPEGNI LIVE

A conferma della sua forza dal vivo, Fulminacci è pronto a tornare in tour con il “PALAZZACCI TOUR 2026”, in partenza ad aprile, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. Uno stile apprezzato fin dagli esordi da pubblico e critica, che gli è valso la Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima. La tournée nei palazzetti sarà seguita dagli appuntamenti estivi di “FULMINACCI ALL’APERTO”. Di seguito il calendario delle date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

PALAZZACCI TOUR 2026

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum


FULMINACCI ALL’APERTO TOUR 2026

23 giugno 2026 - PADOVA, Sherwood Festival

25 giugno 2026 - COLLEGNO (TO), Flowers Festival

26 giugno 2026 - PISA, Pisa Summer Knights

28 giugno 2026 - SERVIGLIANO (FM), NoSound Fest

2 luglio 2026 - BOLOGNA, Sequoie Music Park

9 agosto 2026 - MELPIGNANO (LE), Sei Festival

10 agosto 2026 - LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

12 agosto 2026 - CATANIA, Sotto il Vulcano Fest

21 agosto 2026 - ALGHERO, Alguer Summer Fest

30 agosto 2026 - MANTOVA, Mantova Summer Festival


I biglietti del PALAZZACCI TOUR 2026 e di FULMINACCI ALL’APERTO sono disponibili online e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it


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