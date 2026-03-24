Addio a Gino Paoli, icona della canzone d’autore tra poesia e tormento

Aveva 91 anni Gino Paoli e con la sua scomparsa, se ne va una delle figure più rappresentative della musica d’autore in Italia, protagonista di un percorso artistico e umano intenso, segnato da grandi successi ma anche da momenti difficili. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha chiesto discrezione in questo momento di dolore.

NASCE A MONFALCONE, MA GENOVA LO CONSACRA

Nato a Monfalcone nel 1934, è però a Genova che cresce e costruisce la propria identità artistica. Qui entra in contatto con un gruppo di giovani musicisti destinati a lasciare il segno, tra cui Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Umberto Bindi, dando vita a quella che sarà poi definita la “scuola genovese”, ispirata alla chanson francese e a una scrittura più personale e introspettiva. Il suo nome resta legato a brani diventati immortali come Il cielo in una stanza, portata al successo da Mina, Senza fine, resa celebre da Ornella Vanoni, e Sapore di sale, uno dei simboli musicali degli anni Sessanta. Canzoni che hanno attraversato generazioni, contribuendo a ridefinire il modo di raccontare emozioni nella musica italiana.