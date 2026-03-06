Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

06 marzo 2026, ore 14:00

La popstar britannica pubblica il nuovo disco, composto da dodici brani inediti. Per l’occasione pop-up store in diverse città del mondo e un concerto speciale a Manchester, disponibile anche in streaming su Netflix.

Il ritorno discografico della popstar

Harry Styles torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico. È uscito oggi “Kiss All The Time. Disco Occasionally”, il quarto album di inediti della popstar britannica vincitrice di diversi Grammy Awards. Il disco segna un nuovo capitolo della carriera dell’artista, che negli ultimi anni si è affermato come una delle figure più influenti del panorama pop internazionale. Il progetto, composto da dodici nuove tracce, vede la partecipazione di Kid Harpoon come produttore esecutivo. L’album è disponibile in diverse versioni, tra cui CD e vinile standard distribuiti nei principali punti vendita e piattaforme musicali. Alcune edizioni speciali sono state realizzate in esclusiva per specifici negozi e catene musicali, con varianti limitate pensate per i collezionisti. Sul sito ufficiale dell’artista sono inoltre disponibili vinili in edizione limitata, box set e merchandising dedicato al nuovo lavoro discografico.

Pop - up store e iniziative per i fan

Per celebrare l’uscita dell’album, sono stati organizzati pop-up store in diverse città del mondo. In collaborazione con American Express, gli spazi temporanei dedicati al progetto “ Kiss All The Time”. Disco Occasionally” apriranno in sedici località internazionali. Tra le città coinvolte figurano Amsterdam, Atlanta, Berlino, Chicago, Houston, Londra, Los Angeles, Miami, New York , Parigi, Phoenix, Seattle, Sydney, Tokyo e Toronto. Anche Roma è stata scelta tra le tappe dell’iniziativa. Nella capitale italiana, infatti, il pop-up store sarà aperto al pubblico per alcuni giorni in via Vespasiano. All’interno degli spazi dedicati all’artista, i fan potranno vivere un’esperienza immersiva legata al nuovo album, oltre alla possibilità di acquistare il disco nelle sue diverse versioni e saranno disponibili numerosi articoli di merchandising.

Merchandise esclusivo e prodotti dedicati

Gli spazi temporanei offriranno agli ospiti una vasta gamma di prodotti pensati per il pubblico internazionale dell’artista. Tra gli articoli disponibili figurano felpe dedicate alle varie lingue del mondo, edizioni limitate del supporto musicale e numerosi accessori. La linea comprende t-shirt, cappellini, asciugamani, polo, tazze, tote bag, calze e persino orologi da parete. L’iniziativa rappresenta un modo per coinvolgere direttamente i fan, offrendo loro l’opportunità di partecipare dal vivo alla celebrazione dell’uscita discografica e di entrare in contatto con l’universo creativo costruito intorno al progetto musicale.

Concerto speciale a Manchester e evento Netflix

L’uscita del disco sarà accompagnata anche da un evento dal vivo particolarmente atteso, questa sera Harry Styles terrà un concerto - evento a Manchester durante il quale eseguirà integralmente tutte le tracce del nuovo album davanti al pubblico. L’evento sarà successivamente disponibile anche per gli spettatori di tutto il mondo. Il concerto intitolato “ Harry Styles: One Night in Manchester”, verrà infatti distribuito in streaming su Netflix a partire dall’8 marzo.

Il tour mondiale previsto per il 2026

Parallelamente all’uscita del disco, l’artista ha annunciato anche il suo ritorno sui palchi con un nuovo tour internazionale previsto per il 2026. Il progetto live, intitolato “Togheter, Togheter”, comprenderà circa cinquanta concerti distribuiti in diverse città del mondo. Tra le tappe previste figurano Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York , Melbourne e Sydney. Alcuni degli eventi più attesi saranno quelli in programma negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con spettacoli previsti in luoghi simbolo della musica dal vivo. A New York sono state annunciate trenta date al Madison Square Garden, mentre a Londra l’artista si esibirà al Wembley Stadium. Durante alcune tappe del tour saranno presenti anche ospiti speciali del panorama musicale internazionale. Con questo nuovo progetto discografico e il tour mondiale in arrivo, Harry Styles conferma il proprio ruolo centrale nella musica pop contemporanea, continuando a coinvolgere milioni di fan in tutto il mondo.


