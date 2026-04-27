Serena Brancale a RTL 102.5: “È un album davvero sacro per me, contiene tanti temi fondamentali e ho raccontato tutta la mia personalità. Nel tour ci saranno un sacco di ospiti”

Serena Brancale è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il nuovo attesissimo album, intitolato “SACRO”. Il disco che racconta chi è diventata Serena: se “Qui con me”, il brano portato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, è stata una lettera intima dedicata alla madre, un dialogo tra memoria e luce, il nuovo album espande quel racconto e lo rende universale. È un lavoro che parla di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione. Un disco che unisce groove e introspezione, eleganza e istinto, scrittura raffinata e vibrazione viscerale. Un progetto che conferma Serena Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama italiano contemporaneo. Ai microfoni di RTL 102.5, Serena Brancale ha raccontato: «È veramente sacro questo album, perché ci sono tanti temi fondamentali. C’è un brano che ho scritto con mia sorella, che è una pianista e mi ha diretto quest’anno a Sanremo, che si chiama “Bari Amore” e l’abbiamo scritto durante il tour di “Anema e core” su whatsapp in videochiamata. È chitarra e voce così come l’abbiamo pensata. Ci sono tanti altri brani veramente importanti, perché in questi quattro anni ho sperimentato un sacco, come se fosse un album di world music. Poi ho capito che dovevo chiudere l’album con “Qui con me”, dovevo raccogliere tutte le parti di me in questo album e questo brano mi ha dato la certezza che avrei raccontato tutti i colori della mia personalità».

LE COLLABORAZIONI IN “SACRO”

La storia di Serena Brancale prende forma ed evolve costantemente per dare spazio a tutte le sue anime. Studio, ricerca e sperimentazione si riflettono così negli ospiti all’interno di “SACRO”. Conosciamo già la festa di “Serenata” (platino) insieme ad Alessandra Amoroso, diventata colonna sonora dell’estate. Ma il valore di Serena supera anche i confini nazionali e ci regala perle con vere e proprie icone della musica mondiale. Sarà accompagnata dall’acclamato cantautore jazz/soul americano Gregory Porter (vincitore di due Grammy), sia nel classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez (già reinterpretato all’Ariston con DELIA), ma anche nell’inedito “Solo un’ora” insieme alla rivelazione Sayf. Presente anche un meraviglioso incontro con Omara Portuondo, leggendaria voce cubana, in “Aquello”, impreziosito dall’unione con Pamela. Ospite di Serena anche Richard Bona, virtuoso cantante e polistrumentista camerunese vincitore di un Grammy, in “Gitana”. Non mancano poi i dialoghi tra nu-soul, jazz, R&B e world music insieme a Alborosie. All’interno del disco, anche “AL MIO PAESE”, il nuovo singolo che vede la partecipazione oltre che di Delia, anche di Levante. Un brano che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento.



