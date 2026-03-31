The Kolors a RTL 102.5: “Il 31 di maggio ci sarà il Power Hits Estate 2026 a Roma, faremo una performance incredibile”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026 – ROMA, THE KOLORS SI UNISCONO ALLA LINE UP! DOMENICA 31 MAGGIO, CENTRALE DEL FORO ITALICO DI ROMA

Ospiti speciale di “The Flight”, The Kolors hanno annunciato la loro partecipazione al grande concerto della prima radio d’Italia: «Il 31 di maggio ci sarà il Power Hits Estate 2026 a Roma, faremo una performance incredibile». The Kolors fanno parte del grande cast di RTL 102.5 Power Hits Estate - Roma! Il 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico, il primo grande evento che anticipa l’estate! Tutti nomi già annunciati della line-up romana del 2026 sono: ANNALISA, BAMBOLE DI PEZZA, BLANCO, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MARCO MASINI, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS… e tante altre sorprese.





I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26





“ROLLING STONES”

The Kolors sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Rolling Stones”, il loro nuovo singolo, accompagnato da un un videoclip con protagonisti Eva Henger, attrice e modella ungherese naturalizzata italiana, e Gianni Celeste, cantautore siciliano. “ROLLING STONES” è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l'attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. Il brano vanta due firme d'eccellenza, Calcutta e Davide Petrella, un sodalizio artistico che fonde l'immaginario indie più ricercato con una struttura pop impeccabile. Il risultato è un singolo che corre via veloce, pronto a diventare la colonna sonora dell'estate italiana.





IL VIDEOCLIP

Il videoclip, diretto dal collettivo YouNuts! e prodotto da Maestro, ritrae la band durante un’esibizione sul palco del Red Room, celebre club milanese. Immerso in un’estetica dalle suggestioni retrò, ispirata agli anni ’70 e ’80, il video vede Eva Henger e Gianni Celeste tra il pubblico del club. Tra loro nasce un gioco di sguardi che si trasforma progressivamente in complicità, fino a portarli a lasciare insieme il locale al termine della serata. «Abbiamo girato il videoclip con una macchina da presa dell’epoca, che ha un tipo di esposizione diversa rispetto a quelle attuali e ha bisogno di più luce. Nel video ci sono due special guest: Gianni Celeste, che commentava i nostri post, e Eva Henger, iconica di quel tempo. Loro sono dei professionisti incredibili, delle belle persone ed è stato molto divertente» ha raccontato la band in diretta su RTL 102.5.





IL TOUR

«Adesso arriveranno le date del tour di quest’estate. Noi nasciamo come band live per cui spesso le canzoni nascono con una jam session in sala prove a giocare sugli accordi, quindi per noi i concerti rimangono il nostro habitat naturale. È un momento bello e devo dire che ai live si crea un sinergia con il pubblico incredibile, perché poi ci sono tanti target di età diverse. Diventa una specie di festa e penso davvero sia un bel concerto, perché ci sono sia momenti di leggerezza che momenti in cui si percepisce la nostra vena da strumentisti, cosa che rimarrà per sempre la forza dei The Kolors. Il fatto che in live ci sia una resa maggiore rispetto al disco» spiegano The Kolors ai microfoni di RTL 102.5.



