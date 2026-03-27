New Hit di RTL 102.5: le novità musicali italiane e internazionali in onda da questa settimana

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





BLANCO COLLABORA CON ELISA IN “RICORDI”

A pochi giorni dalla release del suo attesissimo nuovo album “MA’”, in uscita venerdì 3 aprile 2026, BLANCO svela la tracklist completa del progetto e le due importanti collaborazioni che lo arricchiscono: dopo “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani, annuncia oggi il nuovo singolo estratto “Ricordi” con Elisa, che entra direttamente in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il brano aggiunge un nuovo capitolo a un racconto musicale che si preannuncia intenso, dando vita all’incontro tra due delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, BLANCO ed Elisa, capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi. Scritto anni fa da BLANCO tra Londra e Parigi, “Ricordi” ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva.





BOB SINCLAR & KIESZA INSIEME IN "I CAN’T WAIT"

Bob Sinclar torna in consolle con uno dei brani più rappresentativi degli anni ‘80, “I Can’t Wait” dei Nu Shooz, hit pop dance che scalò le classifiche di tutto il mondo. “I Can’t Wait” rinasce oggi grazie alla produzione del celebre dj e alla voce di Kiesza, cantautrice canadese diventata popolare a livello globale con la hit “Hideaway”. Sinclar ha voluto riaccendere le sensazioni dell’era dance prima della tempesta dei social media, creando un ponte tra le epoche: l’emozione degli anni ‘80, il ritmo degli anni duemila, e l’attitudine contemporanea. L’intramontabile brano conobbe un successo senza confini e scalò le classifiche di tutto il mondo grazie al suo groove e a un memorabile riff di basso, anticipando tecniche di produzione vocale. La nuova versione di Sinclar conquisterà club, radio e playlist internazionali, candidandosi già a diventare una delle hit estive più streammate del 2026.





FRED DE PALMA, ANITTA E EMIS KILLA CON "LA TESTA GIRA"

Fred De Palma irrompe nuovamente sulla scena con una collaborazione che ha ottenuto in passato successi multiplatino: dopo “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino), Fred si affianca nuovamente alla regina mondiale del reggaeton Anitta, a cui si aggiunge il flow di Emis Killa, per una collaborazione esplosiva che unisce il meglio del pop latino e dell’urban italiano. Il nuovo singolo “LA TESTA GIRA”, feat. Anitta & Emis Killa, entra in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia. Il brano, prodotto da Cino, è un singolo magnetico costruito su un loop ipnotico che non ti molla più: ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello destinato a diventare un trend immediato. La traccia perfetta per accendere qualsiasi party.





PAUL MCCARTNEY: "DAYS WE LEFT BEHIND"

“The Boys of Dungeon Lane” non è solo il diciottesimo album solista di Paul McCartney: è una raccolta di sguardi rari e rivelatori su ricordi mai condivisi prima, insieme ad alcune canzoni d'amore di nuova ispirazione, firmate da una delle figure culturalmente più significative del nostro tempo. L'album prende il titolo dalla canzone, che da questo venerdì entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Days We Left Behind”, un brano essenziale e profondamente intimo che cattura il nucleo emotivo del progetto. “Dungeon Lane” è un luogo che Paul vede ancora quando torna a casa e che funge da porta d'accesso simbolica a un mondo prima della fama: i pomeriggi trascorsi sul Mersey, il libro di birdwatching in mano, “bar pieni di fumo e chitarre economiche” e sogni non ancora vissuti.





I TEMPER CITY CON "SELF AWARE"

Da questa settimana, entra in rotazione radiofonica “Self Aware” dei Temper City, il trio indie rock formato dal cantautore Eytan Peled e dal duo di produzione Sync (Aviv Barenholtz e Chen Kordova). Il loro singolo di debutto “Self Aware” ha superato i 7 milioni di streaming. Prima di questo progetto, il trio ha passato cinque anni a scrivere e produrre musica da centinaia di milioni di stream per artisti come Fuerza Regida, Zeds Dead e Dimitri Vegas, collaborando con brand come BMW e Riot Games. Fondendo la grinta dell'indie rock anni 2000 con la raffinatezza dell'alternative anni 2010, il sound dei Temper City si colloca tra Arctic Monkeys, The Killers e Foster the People. Con una serie di nuovi singoli in arrivo e il debut album previsto per la fine dell'anno, i Temper City si preparano a portare la loro musica al pubblico di tutto il mondo.





THE KOLORS: IL NUOVO SINGOLO È “ROLLING STONES”

Da questo venerdì è disponibile in radio “ROLLING STONES” (Atlantic Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo dei THE KOLORS, accompagnato da un videoclip con protagonisti Eva Henger - attrice e modella ungherese naturalizzata italiana - e Gianni Celeste, cantautore siciliano. Il brano è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso: al suo interno si uniscono l'attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. Il brano vanta due firme d'eccellenza, Calcutta e Davide Petrella, un sodalizio artistico che fonde l'immaginario indie più ricercato con una struttura pop impeccabile. Il risultato è un singolo che corre via veloce, pronto a diventare la colonna sonora dell'estate italiana. Dopo gli ultimi due anni da protagonisti assoluti, con i record di “ITALODISCO” e “KARMA”, e dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2024 e nel 2025 con “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” e “TU CON CHI FAI L’AMORE”, i The Kolors sono pronti a regalare al pubblico una nuova hit.



