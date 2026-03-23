Marco Masini presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Perfetto Imperfetto”

IL NUOVO ALBUM

Uscito lo scorso 6 marzo, “Perfetto Imperfetto” è il tredicesimo album di Marco Masini. Il disco ha conquistato la top 10 di tutte le classifiche FIMI/GfK e, nella sua versione digitale include 10 tracce. Dal 24 aprile sarà disponibile anche in versione vinile. Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario”, brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo, sia “Bella Stronza”, versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Ospite di RTL 102.5 Marco Masini racconta: “È un concetto che puoi anche rovesciare: si parla di imperfezione e perfezione e viceversa, perché comunque ci sentiamo avvolti da un mondo imperfetto. Cresciamo adattandoci, maturando con consapevolezza: quando siamo giovani vogliamo cambiarlo, ma poi ci adeguiamo a lui. L’amore per la musica rende perfetto ciò che fai. Io mi sono innamorato presto della musica a 4 anni ed è normale che si vada alla ricerca della perfezione, ma in realtà è proprio l’imperfezione che rende bella una canzone”.

IL FESTIVAL DI SANREMO

Nel 2026 Marco Masini ha preso parte al 76° Festival di Sanremo insieme a Fedez con il brano “Male Necessario”, con cui il duo ha conquistato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. “Questo viaggio a Sanremo con Fedez è stato bellissimo, ci siamo divertiti. Abbiamo scritto Male Necessario perché è un messaggio che volevamo mandare non solo alla mia e alla sua generazione, ma anche a una terza generazione”, racconta Masini.

I PROSSIMI IMPEGNI LIVE

A grande richiesta, alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si aggiungono nuovi concerti outdoor al via da luglio.

Il tour MARCO MASINI – LIVE 2026 prenderà il via il 13 luglio a RIVIGNANO (Udine) e proseguirà il 14 luglio a VILLAFRANCA (Verona), il 16 luglio a BERGAMO, il 5 agosto a PESCARA, il 7 agosto a SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi), l’8 agosto a CASTELLANA GROTTE (Bari), il 16 agosto a CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca), il 19 agosto ad ALGHERO (Sassari), il 28 agosto a Messina e il 29 agosto a ZAFFERANA ETNEA (Catania).

“È un piacere girare tutta l’Italia, è un periodo molto bello e di grande soddisfazione. Quando fai un album, la cosa più bella è condividerlo con la gente: ci avvicina ancora di più. È bellissimo quando mi portano i bambini che cantano le mie canzoni, è un segno di appartenenza e della volontà di affrontare la vita con una grande compagna di viaggio che è la musica. Quindi saremo in giro con gli instore e poi ci sarà il tour: è bello tornare a cantare e condividere le storie con il pubblico. C’è stata tanta richiesta e, oltre ai palazzetti, abbiamo organizzato anche una produzione estiva. Porteremo i miei 36 anni di musica, il nuovo album e i brani immancabili che mi accompagnano e accompagnano tante persone”.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

MARCO MASINI – LIVE 2026 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.



