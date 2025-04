Webboh Awards 2025: ecco tutti i premiati nel corso del party milanese

I Webboh Awards 2025 si sono conclusi con un after party tutto da ballare ieri a Milano. La crew di ballerini capitanata dal ballerino TikTok Jarno Trulli e la maxi torta realizzata da Ernst Knam hanno reso ancora più iconico il festeggiamento dei 6 anni di Webboh, uno dei siti di riferimento dei ragazzi.

Una serata fatta di contenuti esclusivi con CHI , che ha visto il suo Direttore Massimo Borgnis sul palco a premiare la “Best Beauty Creator” Arienne Makeup. Infine, DeAKids , canale 601 in esclusiva su Sky - in collaborazione con la community di Webboh - ha raccontato, attraverso il commento di Lisa Luchetta (Best Female Teen Idol e Best TikTok Creator) e Arienne Makeup (Best Beauty Creator), il pink carpet e il backstage con interviste inedite che è possibile rivedere sui canali social e in onda su DeAKids durante tutta la settimana successiva all'evento.

In questa nuova edizione sono state introdotte anche diverse novità. Tre nuove categorie di premiazione: " New Wave " , vinto da Viola Silvi , una delle voci emergenti più amate della Generazione Z e Alpha , "Beyond the Screen" , per chi ha debuttato nell'intrattenimento tradizionale oltrepassando il confine dei social rappresentando l'idea che i confini tra il digitale e la vita reale siano sempre più sfumati, vinto da Nicky Passarella che ha debuttato come attrice nel film-fenomeno "Il Fabbricante di Lacrime", e "Best Format" , per il miglior prodotto seriale sui social, vinto da Gianmarco Zagato per il podcast “Tavolo Parcheggio” ideato con Nicole Pallado . Sono stati istituiti anche due premi speciali: “ Best Artist " , assegnato ad Alfa per il suo successo dopo Sanremo e la hit "Il Filo Rosso", e " Best Actor ", conferito ad Andrea Arru per la sua interpretazione nel film "Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa", che lo ha reso un teenager idol. Inoltre, è stata premiata Arisa , autrice della colonna sonora dello stesso film.

Alla guida della serata la conduttrice e content creator Giulia Salemi , al momento impegnata anche nella seconda edizione del suo video podcast “ Non lo faccio x moda ”, e BigMama , commentatrice italiana dell'Eurovision Song Contest 2025, che si è esibita con il suo nuovo singolo “ San Junipero ” in uno spettacolo coinvolgente arricchito dall'esibizione di un corpo di ballo. Tra i colpi di scena, anche le performance musicali di Alfa , salito sul palco accompagnato dal chitarrista che è stato con lui in tour, e Arisa che si è esibita a sorpresa sulle note di un pianoforte.

Tanti anche gli ospiti speciali che hanno premiato i vincitori di alcune categorie tra cui - oltre alla stessa Arisa - Mara Maionchi ed Ernst Knam .

Di seguito l'elenco di tutte le categorie e i vincitori di quest'anno:

VOCE PER IL FUTURO - Jenni Serpi

MIGLIOR CREATORE DI TIKTOK e TEEN IDOL FEMMINILE - Lisa Luchetta

MIGLIOR YOUTUBER e MIGLIOR FORMAT - Gianmarco Zagato per Tavolo Parcheggio (insieme a Nicole Pallado)

MIGLIOR STREAMER - Lollo Lacustre

MIGLIOR CREATORE DI BELLEZZA - Arienne Makeup

LA RIVELAZIONE DELL'ANNO – Eleonora Arcidiacono

OLTRE LO SCHERMO - Nicky Passarella

MIGLIOR CREATORE DI COMMEDIA MASCHILE - Jacopo Aquila

MIGLIOR CREATORE DI COMMEDIA FEMMINILE - Cristina Perillo

COPPIA DELL'ANNO - Alice Muzza e Luca Campolunghi

FUORI DAL DRAMMA - Allydollina

MIGLIOR IDOL TEEN MASCHIO - Alberto Tozzi

MIGLIOR CREATORE DI CIBO - 2foodfitlovers

MIGLIOR CREATORE DI MODA - Carlotta Fiasella

DRAMA LEGEND - Me contro Te

NUOVA ONDA - Viola Silvi



Inoltre, i due premi speciali:



MIGLIOR ARTISTA - Alfa

MIGLIOR ATTORE - Andrea Arru

WEBBOH

Webboh è il media di riferimento della GenZ. Nato ad aprile del 2019, da febbraio 2023 è parte di Mondadori Media. Conta attualmente una fanbase tra TikTok, Instagram, Youtube e Whatsapp di 5 milioni di follower di cui il 70% under 24, un sito Web da 3 milioni di utenti unici mensili (fonte: Social insights, Audicom gennaio 2025). È nella top ten dei media italiani più influenti sui social, nonché il primo in target Generazione Z per engagement e visualizzazioni video (fonte: Classifica Top Media Italiani di Prima Comunicazione realizzata da Sensemakers). L'attualità, l'autenticità e l'interesse suscitato dai contenuti è garantito dal modello editoriale bottom up: la community è coinvolta in ogni parte del processo creativo.