Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

Ultimo ha dato il via al countdown per quello che ha definito "l’annuncio più importante della sua carriera". Secondo indiscrezioni di stampa (in particolare, ne ha scritto ieri il quotidiano Il Messaggero), il cantautore domenica prossima allo stadio Olimpico (dove si esibirà anche stasera e domani) svelerà che il 4 luglio 2026 darà vita ad un concerto-evento nella periferia di Roma, nei pressi della Vela di Calatrava, una sorta di maxi-raduno ('Il raduno degli Ultimi' dovrebbe essere il titolo) in occasione del decimo anno della sua carriera.

Il concerto di Ultimo in diretta sul maxischermo

Intanto, Niccolò Moriconi, questo il vero nome dell'artista, ha annunciato che proprio il concerto di domenica prossima sarà visibile su un maxischermo nella Capitale: "Stasera la prima di 3 date all’Olimpico. Sono sold out da mesi e so che tanti di voi non sono riusciti a prendere il biglietto. Domenica per il mio 10º Stadio Olimpico ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente. È un mio regalo per dimostrarvi l’amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la 10ª volta all’Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato. Quella sera annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi. NOI SIAMO ULTIMO”.

La diretta dell'intero concerto di domenica 13 luglio sarà dunque trasmessa su un maxischermo del celebre Parchetto di Ultimo, un’area di San Basilio che dallo scorso maggio 2024 ospita una targa siglata dal Municipio IV della Capitale. Si tratta del quartiere in cui Ultimo è cresciuto e che già da anni è meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate.

In circa un'ora l'iniziativa, dal titolo "DAL PARCHETTO …ALL’OLIMPICO" e prodotta e organizzata da Vivo Concerti con il Patrocino del Comune di Roma, è andata sold out.

Il tour 2025 di Ultimo

Con la tripletta di Roma, Ultimo proseguirà il tour Ultimo Stadi 2025 - La Favola continua che ha fatto tappa anche a Lignano Sabbiadoro, Ancona e Milano.

L’ultimo show a San Siro ha assunto tratti epici: oltre due ore incessanti di pioggia battente, che non ha fermato l’entusiasmo della folla, e ha consacrato la padronanza assoluta di un artista che ha saputo trasformare una criticità in uno show epico.

Dopo il tris romano, sarà la volta di Messina il 18 luglio e di Bari il 23 dello stesso mese.