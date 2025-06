Raffaella Carrà avrebbe compiuto oggi 82 anni, due dischi nel giorno del suo compleanno. Ecco cosa c'è da sapere

Ha anticipato i tempi. Ha buttato giù ogni muro, ogni barriera. Raffaella Carrà, morta nel luglio 2021, oggi avrebbe compito 82 anni. Ed il mondo della tv, della musica, la ricorda con amore. Cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva, icona per antonomasia: Raffaella Carrà resta la regina indiscussa ed inimitabile.

INNOVATRICE IN TELEVISIONE

Raffaella Carrà è stata la prima in assoluto a portate il People show in tv: indimenticabili gli ani di Carramba, un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. A La volta buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1, Cristiano Malgioglio ha raccontato la grande amicizia con la Carrà. “La prima canzone che ho scritto per lei è stata ‘Forte forte forte’, la prima d’amore che Raffaella cantava”. Mi aveva chiesto un testo che avesse molta sensualità e mi aveva detto: ‘Solo tu puoi scriverlo’. Mi aveva invitato a dormire a casa sua, ma io sono molto disordinato. Le ho detto: “No no, mi dispiace", ha raccontato Malgioglio.

L'OMAGGIO MUSICALE ALLA CARRA'

Intanto, Warner Music Italia pubblica due album storici della Carrà: “Raffaella Carra ‘82” e “ Fatalità “ con grafiche restaurate da quelle originali , in più versioni: vinile colorato, picture disc e per la prima volta anche iI versione cd, già disponibili in pre-order.

“Fatalità” disponibile anche in digitale dallo stesso giorno per la prima volta. Il primo uscì in occasione del ritorno della Carrà nella nostra televisione pubblica con la trasmissione del sabato sera su Raiuno “ Fantastico 3” .

La sigla , presente nell’album, era “ Ballo, Ballo” e fu subito un successo piazzandosi nei primi posti delle classifiche per diverse settimane. Un disco che contiene diversi brani scritti da Gianni Boncompagni e Franco Bracardi , autori e collaboratori storici di Raffaella come anche il maestro Danilo Vaona che ne ha curato anche arrangiamenti e la produzione .

Nel disco c’è “ Che dolor “, tra gli autori anche Daniele Pace , versione italiana di un’ altra sigla di successo in lingua spagnola della Carrà. Il secondo nasce abbinato alla trasmissione di Raiuno “ Pronto, Raffaella?”

La sigla che dà il titolo all’ album , “ Fatalità “ , firmata anche da Giancarlo Magalli e Gianni Belfiore che firma diversi testi , conferma il successo nelle classifiche.

Nell’ album spiccano tre brani scritti da Cristiano Malgioglio come “ Spera , aspetta e spera”, “Gnam, Gnam “ ma soprattutto “ Innamorata“, scritta insieme al grande Roberto Carlos . Brano quest'ultimo a cui Raffaella era particolarmente legata , promuovendola più spesso nelle sue trasmissioni e considerandola una poesia d’ amore dedicata al suo compagno di sempre , il regista Sergio Iapino.

Anche in questo caso arrangiamenti e produzione a cura di Vaona che firma anche le musiche di molti dei brani presenti. In occasione dell’ uscita dei 2 album, la Warner Music Italia lancia un nuovo merchandising dedicato alla grande star internazionale Raffaella Carrà, le t-shirt e canotte “Ballo Ballo” disponibili in esclusiva sul sito di Warner Music Italia, e le t-shirt e cover dell’iphone “Fatalità” disponibili solo su Amazon.it