Cristiano Malgioglio a RTL 102.5: “Ieri sera ero emozionato come un bambino, poi mi sono sciolto e sono diventato padrone del palco”

Cristiano Malgioglio è stato ospite sul Radio Truck di RTL 102.5, in compagnia di Fabrizio Ferrari, il Conte Galè, Virginia Tschang e Paola Di Benedetto per raccontare le proprie emozioni dopo la secondo serata del Festival di Sanremo, in cui ha svolto il ruolo di co-conduttore. «Innanzitutto faccio tanti complimenti a Carlo Conti per questo Festival di Sanremo e i risultati che ha raggiunto, che sono sorprendenti. Di solito nella seconda serata c’è un calo enorme rispetto alla prima e ieri abbiamo fatto quasi come la prima, c’era ironia, c’era colore, c’era tutto, c’era divertimento. Quando Carlo me l’ha proposto io ho pensato “Ma a me cosa me ne frega di Sanremo”, perché durante il programma “Tale e Quale Show”, che facciamo insieme, lui scherzava sempre con me su questo» racconta Cristiano Malgioglio. «Ieri sera, vi giuro, ero emozionato come un bambino, non perché ero all’Ariston, ma prima di scendere le scale mi sono fatto il segno della croce, che poi è il gesto più bello che tutti dovrebbero farsi. Poi ho avuto un po’ di attico d’ansia e in seguito mi sono sciolto e sono diventato padrone del palco. Non ho voluto autori, ho voluto essere libero e Carlo mi ha assecondato. La cosa più divertente di tutte è stata quando il bambino che ha suonato il piano mi ha visto con quell’abito e mi ha detto “Senti, ma tu sei la mamma di Biancaneve?”. Io non leggo più niente dei commenti, ma so che sono stati tutti molto affettuosi con me. Penso di aver fatto una cosa bella e di aver portato un po’ di serenità e allegria, perché in questo momento la felicità è tutto» continua ai microfoni di RTL 102.5.





L’amicizia con Bianca Balti e Nino Frassica

«Ieri sera avevo Bianca Balti vicino a me, la quale voleva sempre la mia forza vicino, la mia energia e questo è stato importante per me. Ho visto il suo sorriso quando volevo ballare con lei e tutte queste piccolezze sono state meravigliose. Io avevo bisogno di lei e lei aveva bisogno di me. La vedevi che io le davo sempre questa gioia, questo sorriso e questa energia e devo dire che tutto questo è stato molto commuovente. Io amo le donne alla follia, senza di loro gli uomini sarebbero finiti. La cosa che mi ha commosso è che quando uno ha una malattia così grave, che grazie a Dio lei ha superato, dà proprio coraggio. Io mi sono avvicinato a lei, perché ho avuto anche io un tumore, un tumore alla gamba a causa di un neo e potevo avere pochissima vita. Grazie a Dio siamo riusciti a prenderlo in tempo. Questa cosa mi ha portato proprio vicino a lei. Eravamo due anime, penso, serene e abbiamo fatto sorridere e anche commuovere. La cosa importante è che abbiamo portato gioia, anche con quel disgraziato di Nino Frassica. Me la pagano sia Carlo Conti che Nino Frassica con quel suo libro» ha raccontato Cristiano Malgioglio nel corso di “Miseria e Nobiltà”.