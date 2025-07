Esclusiva di Gente sul caso Garlasco: che cosa ha detto Mustapha Etarazi e perché può essere una svolta clamorosa

«Tra quella spazzatura, non c’erano solo gli attrezzi. C’erano anche un paio di scarpe con la suola a pallini. Se le ho tenute? No e non mi sarebbero andate bene: io ho il 42, quelle erano un 43, 44». La rivelazione di Mustapha Etarazi, rivelazione che, se confermata, potenzialmente segna una svolta nel caso di Garlasco, arriva alla fine di un’intervista concessa in esclusiva al settimanale Gente (In edicola da venerdì 11 luglio). Ed è impossibile pensare a una scarpa con la suola a pallini senza che la mente rimandi immediatamente alla celebre impronta nel sangue di Chiara Poggi, impronta da sempre attribuita ad Alberto Stasi, ma che varie perizie hanno messo ormai in dubbio. L’unico condannato per l’omicidio della sua allora fidanzata, che quel tipo di scarpa non la possedeva, peraltro calza proprio il 42, mentre il nuovo indagato Andrea Sempio indossa il 44.

LA COVER DEDICATA A SIMONA VENTURA

Il ritorno in tv di Simona Ventura. Gente dedica alla conduttrice la copertina del numero che trovate in edicola. Simona Ventura condurrà il Grande Fratello su Canale 5 nella prossima stagione tv. Aveva ragione quando diceva: "Crederci sempre, arrendersi mai".