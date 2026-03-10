Andare in discoteca di giorno? Un'idea (geniale) made in Treviso: "Solo musica e caffè"

10 marzo 2026, ore 15:00 , agg. alle 15:22
L'idea unisce due mondi: la ristorazione e quello degli eventi live. Uno dei protagonisti è Brando Ephrikian, dj e influencer trevigiano
Musica. Divertimento. Caffè. No alcool. A proposito: se in discoteca guardare l'orologio e le lancette segnano le 11 non state vivendo la movida notturna, ma una mattinata qualsiasi. Non è un sogno, ma è realtà. Treviso fa da apripista in Italia, seguendo un po' la tendenza del resto d'Europa (dove andare a ballare di giorno non è affatto strano o impossibile).
Brando Ephrikian con Bloom porta la discoteca di giorno. Il divertimento è assicurato, i rischi sono dimezzati: non c'è consumo di alcool, quando ci si mette alla guida al ritorno non bisogna fare i conti con la stanchezza dettata dal sonno o dalle prima luci dell'alba. La storia viene raccontata sulle pagine de Il Gazzettino, uno dei più autorevoli quotidiani del nord est.
UNA MODA SENZA CONFINI: DA LONDRA A PARIGI PASSANDO PER L'ITALIA
La moda del Soft Clubbing, così come viene definita, arriva anche in Italia. Da Londra a Parigi, passando per Treviso con l’evento Diez de la Mañana, in programma al Bloom il 21 marzo. "Un’idea innovativa che nasce dall’unione di due mondi e percorsi differenti: l’imprenditoria di Davide Fabris, proprietario del Bloom, e il mondo dei social e delle discoteche di Brando Ephrikian, dj e influencer trevigiano", scrive Il Gazzettino. Bando ha un forte legame con l'arte: sua zia - Laura Ephrikian - è un’attrice mentre il nonno e il bisnonno sono ricordati come grandi direttori d’orchestra. Ama lo sport ed ha svolto tanti lavori come l’aiuto cuoco e il maestro di sci. La musica è una delle sue più grandi passioni. E' molto seguito sui social.
"Mi sono dedicato seriamente alla musica e alla carriera da DJ, che è sempre stata una mia grande passione. Da allora ho iniziato a suonare in diversi locali, prima in Italia e poi anche all’estero. Parallelamente ho sempre seguito molto da vicino il panorama internazionale del clubbing, cercando di osservare le nuove tendenze e capire come stesse evolvendo questo mondo", racconta Brando a RTL102.5.
"Negli ultimi anni ho notato una cosa molto interessante: in città come Parigi, Londra e anche Milano stanno nascendo sempre più eventi di “morning clubbing” o “soft clubbing”. Si tratta di eventi musicali organizzati al mattino, dove le persone si incontrano presto, ascoltano musica, bevono un caffè, fanno networking e iniziano la giornata con un’energia diversa rispetto al classico clubbing notturno.
Da qui è nata l’idea che sto cercando di sviluppare oggi: portare questo tipo di format anche nella mia città natale, Treviso. Sto lavorando all’organizzazione di un evento che si ispira proprio a questo concetto di clubbing mattutino: musica, socialità e divertimento, ma in una dimensione più leggera e sana, senza necessariamente passare dalla notte", continua.
L'IDEA DEL SOFT CLUBBING
Il dj Trevigiano, che alle 19.10 sarà in collegamento con RTL 102.5, continua: "Per me è importante sottolineare che questo progetto non vuole in alcun modo sostituire il mondo del clubbing tradizionale, che rimane una parte fondamentale della cultura musicale. L’idea è semplicemente quella di affiancare un’alternativa nuova, che sta già funzionando molto bene in altre grandi città europee.
Il mio obiettivo è partire da Treviso, testare questo evento e cercare di trasformarlo in un vero e proprio format replicabile. Il sogno sarebbe riuscire a portarlo poi anche in altre città italiane e, perché no, un giorno anche all’estero.
In questo momento sono nella fase di sviluppo e organizzazione, ma credo molto in questa idea perché rispecchia una tendenza reale e perché può creare un modo diverso di vivere la musica, la socialità e l’inizio della giornata".
