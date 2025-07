Luisa Forestali presenta a RTL 102.5 il Gardaland 50th Anniversary Party

Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland Resort, è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra Angiolini, per presentare il 50th Anniversary Party, l’evento dedicato ai 50 anni del Parco. Gardaland Resort, infatti, si prepara a vivere una delle notti più memorabili della sua storia: il 19 luglio 2025, in occasione del 50° compleanno, il Parco ospiterà una serata evento musicale senza precedenti, condotta da Diego Zappone, Jessica Brugali e Simone Palmieri, che accenderà Piazza Jumanji fino all’1:00 di notte con musica dal vivo, DJ set, ospiti d’eccezione e un’atmosfera unica. 50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, sarà trasmesso in diretta nazionale in Radiovisione su RTL 102.5 - media partner ufficiale dell'evento - portando la magia di Gardaland Resort in tutta Italia e permettendo, idealmente, a tutti di condividere – in tempo reale – questo anniversario speciale. Ai microfoni di RTL 102.5, Luisa Forestali ha raccontato: «Succederanno tantissime cose ma il compleanno di Gardaland non è solo il compleanno di 50 anni di festeggiamenti, ma tante emozioni ed esperienze che ognuno di noi ha vissuto e vivrà, ogni volta diverse. Ci sarà questo evento fantastico che unisce le generazioni. Negli ultimi mesi sono arrivate delle novità, per tutti. Prima di tutto, Gardaland è stato scelto dal nostro Gruppo per il lancio di Animal Treasure Island: si tratta di un’attrazione sotterranea dove due squadre si affrontano ed è veramente un’avventura immersiva e con effetti sonori fantastici. Per quanto riguarda LEGOLAND® Water Park , che è l’unico in Europa, ora è aperto a tutti, senza limiti di età. Ascoltiamo moltissimo i nostri ospiti e ci innoviamo continuamente, perché un parco divertimenti che vuole lasciare delle emozioni così forti, non può non connettersi con le persone». «Abbiamo poi due spettacoli: al Gardaland Theatre abbiamo uno spettacolo che parla di intelligenza artificiale e siccome, non si può non parlare di emozioni, è ricco di colpi di scena e fa riflettere sulla natura del rapporto fra tecnologia ed essere umano; al Teatro della Fantasia, pensato per i più piccini, in realtà abbiamo qualcosa che può piacere agli adulti, ovvero Bim Bum Bam Live, uno show che strizza l’occhio ai bambini nati negli anni ’80 e ’90. Per finire, anche se le novità spaziano fino al mondo food, non possiamo non parlare di Prezzemolo. Sarà il protagonista del cinema in 4D con “Prezzemolo e il Mistero dei mondi nascosti”» ha concluso Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland Resort.

50TH ANNIVERSARY PARTY

A partire dalle 18:30, la Piazza si animerà grazie a una serie di DJ set che riscalderanno l’atmosfera e coinvolgeranno il pubblico in un crescendo di emozioni. Dalle ore 21, invece, Massimo Alberti volto storico di RTL 102.5, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che ripercorrerà le sonorità degli anni '70, '80 e '90, onorando le generazioni che hanno contribuito al successo di Gardaland Resort. A seguire, direttamente da "la febbre del sabato sera" - i The Trammps, il leggendario gruppo internazionale della disco music infiammerà la piazza con il loro successo mondiale Disco Inferno (e non solo) riportando in scena l'energia travolgente degli anni ’70 che hanno visto nascere Gardaland nel lontano 1975. Dopo l’omaggio agli anni '70, la serata proseguirà con uno sguardo rivolto al presente e al futuro. Sul palco si alterneranno diversi artisti che stanno scrivendo la storia della musica italiana, accanto a nuovi talenti che siamo certi lasceranno il loro segno: Boomdabash, Sarah Toscano, Carl Brave, Rkomi e Francesca Michielin sono gli ospiti che si uniranno ai festeggiamenti per il 50° compleanno di Gardaland in Piazza Jumanji, seguiti dal DJ Sautufau fino alle 01.00 di notte. Con scenografie spettacolari, luci, laser e un’atmosfera da festival internazionale, il 50th Anniversary Party sarà il cuore pulsante dell’estate di Gardaland, un evento che fonde passato, presente e futuro nel segno della musica e del divertimento.