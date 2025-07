Rocco Hunt e Noemi presentano a RTL 102.5 “OH MA”, il loro nuovo singolo

Rocco Hunt e Noemi sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “OH MA”, il loro nuovo brano insieme. Dopo giorni di indizi lanciati sui social, è arrivata la conferma: Rocco Hunt e Noemi sorprendono il pubblico con un incontro inedito e carico di energia, dando vita al nuovo singolo, pubblicato il 20 giugno. Un brano solare, che racconta l’estate attraverso melodie calde e immagini vive, dove le atmosfere di spiagge, piazze affollate, amori e mare si intrecciano con la cifra stilistica riconoscibile dei due artisti. Una fusione che unisce il ritmo e la freschezza di Rocco Hunt al timbro unico e intenso di Noemi, per un risultato che scalda il cuore e invita a vivere ogni istante con passione. Ai microfoni di RTL 102.5, Noemi ha raccontato: «Io e Rocco ci consociamo da un sacco di tempo e quando ci siamo incontrati a Sanremo quest’anno ci siamo ripromessi di fare qualcosa insieme. È nata questa canzone pazzesca e io mi sono molto divertita, bella l’atmosfera musicale e sono molto contenta di cantare questo pezzo insieme. Per me, questo brano è un colore nuovo all’interno di quelle che possono essere le canzoni da cantare e secondo me è figa perché il testo è poetico». «Io confermo tutto, ci siamo conosciuti nel 2014 a Sanremo e andammo a bere una birra insieme e da lì’ ci siamo visti spesso in giro. Quest’anno quando ci siamo rivisti a Sanremo abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa insieme. Siamo entrati in studio e abbiamo reso nostro questo pezzo, che ha sia la contaminazione brasiliana e allo stesso tempo è un omaggio alla Napoli Disco degli anni ’70 e ’80, ritornata poi in voga negli ultimi anni grazie a tanti gruppi musicali. C’è un po’ questo doppio gioco, perché il brano può essere dedicato sia alla mamma, appunto “oh ma”, ma anche alla donna amata che ci supporta e ci sopporta, perché nella chiusura dice “tu sei la sola e santa, che mi può perdonare”» ha continuato Rocco Hunt in diretta su RTL 102.5.





I TOUR ESTIVI DI ROCCO HUNT E NOEMI

Il tour estivo di Noemi, partito il 14 luglio, sarà un assaggio dei live nei teatri a partire da novembre del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre. Il 20 giugno, invece, è partito il tour di Rocco Hunt “Ragazzo di giù Tour 2025”, che lo vedrà protagonista della prossima estate live. Una tournèe che anticipa i due eventi live già annunciati per questo 2025: l'11 settembre nella maestosa Reggia di Caserta e il 6 ottobre sul grande palco dell'Unipol Forum di Milano.