Massimo Ranieri a RTL 102.5: “Non pensavo di tornare a Sanremo, poi Tiziano Ferro mi ha mandato questo pezzo”

Massimo Ranieri è stato ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, insieme a Carolina Rey, per raccontare la sua esperienza a questa edizione del Festival. Con ben otto partecipazioni alle spalle, l'artista ha raccontato le emozioni di essere di nuovo sul palco della Kermesse.

Il brano "Tra le mani un cuore", in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, è stato scritto da Giulia Anania, Marta Venturini, Tiziano Ferro e Nek. Il pezzo fa parte della raccolta "Tra le mani… le mie canzoni", che include anche una selezione dei suoi brani più iconici. A RTL 102.5 Massimo Ranieri racconta: “Non avevo intenzione di tornare a Sanremo perché c’ero stato tre anni fa, poi Tiziano Ferro mi ha mandato questo pezzo. Quando abbiamo fatto il duetto con Perdere l’amore, gli ho chiesto se potevo chiamarlo semmai avessi avuto bisogno, e lui mi disse: 'Chiamami, non ci sono problemi'. L'ho chiamato per una canzone. Dopo due o tre giorni mi ha inviato un pezzo fatto e finito, cantato da lui. Quando l’ho ascoltato, sono rimasto impressionato. Ho pensato: 'Questa canzone mi porterà a Sanremo'”, racconta.

“La prima volta che ho partecipato avevo 17 anni, con una canzone che si chiamava Da bambino. Poi sono tornato nel '69, l’anno dopo. In quel Sanremo c’era Battisti con Un’avventura. Tornare oggi è diverso, non era certo così”, conclude.

LA RACCOLTA

Questa compilation celebra l'incredibile carriera di Massimo Ranieri, un artista che ha saputo conquistare il pubblico con la sua straordinaria versatilità, spaziando tra diversi generi musicali e forme artistiche. La sua voce unica lo ha reso una delle icone della musica italiana. "Tra le mani… le mie canzoni" è disponibile da oggi, 14 febbraio, in tutti i negozi.