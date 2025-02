Eurovision: Olly rinuncia a partecipare, a rappresentare l'Italia sarà Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival

Dopo giorni di rumors arriva la conferma. Olly, vincitore di Sanremo 2025, ha deciso di rinunciare a partecipare all'Eurovision e lo annuncia con un post sui social: "Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa - scrive il cantante, al secolo Federico Olivieri - 'alla fine devi fare quello che ti senti', perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma lo credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio". Poi le parole di gratitudine verso il pubblico: "Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto ad un mio concerto per ricambiare tutto l'amore che sto ricevendo. Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando ad un sogno, ecco io credo di aver scelto solo di viverlo con i miei tempi", ha concluso Olly.

All'Eurovision andrà Lucio Corsi

E così, a Basilea volerà a maggio il secondo classificato: il poetico, lunare e sorprendente Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo con "Volevo essere un duro", brano con cui ha vinto anche il premio della Critica, Mia Martini.

Le altre rinunce dei vincitori di Sanremo

Casi di rinuncia sanremese all'Eurovision non sono nuovi. Nel 2016 gli Stadio, vincitori con 'Un giorno mi dirai', lasciarono il posto a Francesca Michielin con 'Nessun grado di separazione' che si piazzò 16esima alla competizione europea. Un caso celebre è quello di Toto Cutugno, che trionfò nel 1990 con 'Insieme: 1992' , un brano che era un inno all' Europa, dopo il rifiuto dei Pooh, vincitori a Sanremo con 'Uomini Soli'. Tuttavia, all'epoca l'Eurovision non godeva della popolarità attuale. I Pooh stessi, in seguito, hanno sempre dichiarato di essersi pentiti della loro decisione.