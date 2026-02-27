Sanremo 2026, Mara Sattei e Mecna cantano “L'ultimo bacio” nella serata delle cover

Mara Sattei è tra le protagoniste della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove è in concorso con il brano "Le cose che non sai di me".

Nella serata del venerdì, dedicata alle cover, l’artista romana darà vita a un incontro speciale con Mecna, rileggendo insieme “L'ultimo bacio”, uno dei pezzi più famosi di Carmen Consoli.

La cover di "L'ultimo bacio"

"L'ultimo bacio" è una canzone del 2000 scritta e interpretata dalla cantante siciliana, pubblicata come singolo tratto dall’album Stato di necessità.

Il brano è una ballata malinconica e romantica che parla del dolore di un addio.

La canzone cita esplicitamente Domenico Modugno nel testo, omaggiando la sua celebre “Piove (Ciao ciao bambina)”.

Molti legheranno l'ascolto di "L'ultimo bacio" all'omonimo film di Gabriele Muccino: il brano, infatti, ha fatto parte della colonna sonora della pellicola del 2001.

Ai microfoni di RTL 102.5, Mara Sattei ha svelato: "Carmen Consoli mi ha scritto e mi ha fatto i complimenti, sono rimasta sotto shock. Per me è veramente un onore. Non vedo l’ora che arrivi la serata delle cover per cantare la sua canzone con Mecna. Lui è un grande artista e anche un amico, sarà bellissimo".

L'ultimo bacio, il testo

Cerchi riparo, fraterno conforto

Tendi le braccia allo specchio

Ti muovi a stento e con sguardo severo

Biascichi un malinconico Modugno

Di quei violini suonati dal vento

L'ultimo bacio, mia dolce bambina

Brucia sul viso come gocce di limone

L'eroico coraggio di un feroce addio

Ma sono lacrime

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove

Magica quiete, velata indulgenza

Dopo l'ingrata tempesta

Riprendi fiato e con intenso trasporto

Celebri un mite e insolito risveglio

Mille violini suonati dal vento

L'ultimo abbraccio, mia amata bambina

Nel tenue ricordo di una pioggia d'argento

Il senso spietato di un non ritorno

Di quei violini suonati dal vento

L'ultimo bacio, mia dolce bambina

Brucia sul viso come gocce di limone

L'eroico coraggio di un feroce addio

Ma sono lacrime

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove, piove

"Le cose che non sai di me"

"Le cose che non sai di me", il brano con cui gareggia al Festival 2026 Mara Sattei, è una ballata contemporanea che parte descrivendo il cielo rosa come zucchero filato sopra le case di Trastevere, per poi crescere in intensità raccontando un amore dove le parole non bastano ma possono essere una cura. Tra le firme della parte musicale c'è il fratello della cantante Davide Mattei, in arte Thasup.



