Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

La serata delle cover è da sempre un’occasione unica per i cantanti in gara di mostrarsi al pubblico sotto una luce diversa da quella che emana la loro canzone in gara. E in questo caso Arisa, a Sanremo 2026 con “Magica favola”, porta all’Ariston una cover di “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia insieme al coro del Teatro Regio di Parma.







Il brano

Fu proprio a Sanremo che il pubblico ascoltò per la prima volta “Quello che le donne nel dicono”. Fiorella Mannoia gareggiò con il brano nell’edizione del festival del 1987, aggiudicandosi il premio della critica. Negli anni la canzone è diventata uno dei più grandi successi di Fiorella Mannoia e una delle canzoni più amate della musica italiana.





La collaborazione con il Coro del Teatro Regio di Parma

Non è la prima volta che un artista in gara a Sanremo non si affida a un altro singolo artista per la serata delle cover ma a un gruppo. O, in questo caso, a un coro. Il Coro del Teatro Regio di Parma, guidato dal maestro Martino Faggiani, è rinomato per l'interpretazione del repertorio di Giuseppe Verdi e il protagonista delle stagioni del teatro parmense. In questo caso, la sfida sarà rendere onore a un grande successo della musica italiana.