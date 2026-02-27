Bambole di Pezza e Cristina D’Avena insieme nella serata dei duetti a Sanremo 2026
27 febbraio 2026, ore 21:05
Il gruppo punk rock Bambole di Pezza, in gara al Festival, si esibirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Cristina D’Avena sulle note di “Occhi di gatto”
Le Bambole di pezza proseguono il loro percorso al Festival di Sanremo proponendo, in occasione della serata dedicata alle cover, un duetto attesissimo: sul palco del Teatro Ariston, con loro, salirà anche Cristina D’Avena!
La voce regina delle sigle dei cartoni animati, che ha accompagnato l’adolescenza di tantissime generazioni, accompagnerà il gruppo punk rock sulle note di “Occhi di gatto”.
“Occhi di gatto” in versione Rock
Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, la band milanese proporrà un arrangiamento rock della celebre canzone. Il riferimento nella sigla, “Tre sorelle che han fatto un patto”, svela una scelta coerente con i messaggi di cui Bambole di Pezza da sempre si fanno portatrici: affermazione femminile, parità di genere, e un accorato inno alla “sorellanza” (da non confinare ai semplici generi, ma da condividere ed estendere a tutti).
“Ci siamo trovate benissimo a lavorare con lei, è stato tutto estremamente naturale” hanno spiegato le artiste ai giornalisti, raccontando di una collaborazione virtuosa e divertente. Cristina D’Avena “È una bravissima professionista”, concludono le Bambole di pezza.
La gara prosegue
Per una sera, insomma, il gruppo punk rock si concede una leggera virata verso il pop, prima di tornare a capofitto sul brano con cui sono in gara in questa edizione di Sanremo: “Resta con me”. Alla guida dell’orchestra c’è il maestro Enrico Melozzi. Sul palco chitarre, batteria e basso per una ballad rock che esalta le abilità vocali e musicali delle componenti della band.
La voce protagonista è quella di Martina “Cleo” Ungarelli, new entry nel gruppo nato nei primi anni Duemila e tornato alle luci della ribalta nel 2021, dopo un periodo di stop. Insieme a lei, alla batteria e ai cori Federica “Xina” Rossi, la bassista e corista Caterina Alessandra “Kaj” Dolci; oltre a Morgana Blue e Daniela Piccirillo, fondatrici del gruppo.
«Il brano nasce da un desiderio profondo di creare un messaggio nuovo per noi. Finalmente siamo riuscite a trovare un’unione in una canzone che parla di sorellanza», spiegano le artiste. «Siamo orgogliose di portarlo al Festival; lo abbiamo visto crescere da una demo ai cambiamenti finali, per noi è come un figlio». E se il sodalizio con Cristina D'Avena si rivelerà così interessante come sembra promettere, chissà che le Bambole di Pezza non le propongano anche nuove collaborazioni, magari portando la regina delle sigle sul loro terreno rock.
