Bambole di Pezza e Cristina D’Avena insieme nella serata dei duetti a Sanremo 2026

Bambole di Pezza e Cristina D’Avena insieme nella serata dei duetti a Sanremo 2026

Bambole di Pezza e Cristina D’Avena insieme nella serata dei duetti a Sanremo 2026 Photo Credit: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI

Massimo Lo Nigro

27 febbraio 2026, ore 21:05

Il gruppo punk rock Bambole di Pezza, in gara al Festival, si esibirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Cristina D’Avena sulle note di “Occhi di gatto”

Le Bambole di pezza proseguono il loro percorso al Festival di Sanremo proponendo, in occasione della serata dedicata alle cover, un duetto attesissimo: sul palco del Teatro Ariston, con loro, salirà anche Cristina D’Avena!

La voce regina delle sigle dei cartoni animati, che ha accompagnato l’adolescenza di tantissime generazioni, accompagnerà il gruppo punk rock sulle note di “Occhi di gatto”.


“Occhi di gatto” in versione Rock

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, la band milanese proporrà un arrangiamento rock della celebre canzone. Il riferimento nella sigla, “Tre sorelle che han fatto un patto”, svela una scelta coerente con i messaggi di cui Bambole di Pezza da sempre si fanno portatrici: affermazione femminile, parità di genere, e un accorato inno alla “sorellanza” (da non confinare ai semplici generi, ma da condividere ed estendere a tutti).

Ci siamo trovate benissimo a lavorare con lei, è stato tutto estremamente naturale” hanno spiegato le artiste ai giornalisti, raccontando di una collaborazione virtuosa e divertente. Cristina D’Avena “È una bravissima professionista”, concludono le Bambole di pezza.


La gara prosegue

Per una sera, insomma, il gruppo punk rock si concede una leggera virata verso il pop, prima di tornare a capofitto sul brano con cui sono in gara in questa edizione di Sanremo: “Resta con me”. Alla guida dell’orchestra c’è il maestro Enrico Melozzi. Sul palco chitarre, batteria e basso per una ballad rock che esalta le abilità vocali e musicali delle componenti della band.

La voce protagonista è quella di Martina “Cleo” Ungarelli, new entry nel gruppo nato nei primi anni Duemila e tornato alle luci della ribalta nel 2021, dopo un periodo di stop. Insieme a lei, alla batteria e ai cori Federica “Xina” Rossi, la bassista e corista Caterina Alessandra “Kaj” Dolci; oltre a Morgana Blue e Daniela Piccirillo, fondatrici del gruppo.

«Il brano nasce da un desiderio profondo di creare un messaggio nuovo per noi. Finalmente siamo riuscite a trovare un’unione in una canzone che parla di sorellanza», spiegano le artiste. «Siamo orgogliose di portarlo al Festival; lo abbiamo visto crescere da una demo ai cambiamenti finali, per noi è come un figlio». E se il sodalizio con Cristina D'Avena si rivelerà così interessante come sembra promettere, chissà che le Bambole di Pezza non le propongano anche nuove collaborazioni, magari portando la regina delle sigle sul loro terreno rock.


LEGGI ANCHE - Bambole di pezza a Sanremo 2026 con "Resta con me". Il testo e il significato del brano in gara al festival 

Argomenti

bambole di pezza
cristina d'avena
duetti
Sanremo2026

Gli ultimi articoli di Massimo Lo Nigro

Mostra tutti
  • Sanremo 2026, “Il mondo” di Maria Antonietta e Colombre nella serata dei duetti con Brunori Sas

    Sanremo 2026, “Il mondo” di Maria Antonietta e Colombre nella serata dei duetti con Brunori Sas

  • Il lungo viaggio di Franco Battiato: arriva il film dedicato al cantautore

    Il lungo viaggio di Franco Battiato: arriva il film dedicato al cantautore

  • Immersi in Monet: a Milano un’esperienza d’arte digitale dedicata al pittore

    Immersi in Monet: a Milano un’esperienza d’arte digitale dedicata al pittore

  • Milano Premier Padel P1: trionfano Chingotto/Galan e Sanchez/Josemaria

    Milano Premier Padel P1: trionfano Chingotto/Galan e Sanchez/Josemaria

  • Milano Premier Padel P1: le semifinali e il ritiro di Triay/Brea

    Milano Premier Padel P1: le semifinali e il ritiro di Triay/Brea

  • OnlyFans: controlli su 4 content creator, evasi oltre 240mila euro

    OnlyFans: controlli su 4 content creator, evasi oltre 240mila euro

  • Milano Premier Padel: RTL 102.5 radio ufficiale del torneo

    Milano Premier Padel: RTL 102.5 radio ufficiale del torneo

  • "Per Soldi e per amore": Ernia presenta il suo ultimo disco. "I rapper di oggi? Si sentono invincibili, a loro dico: fly down"

    "Per Soldi e per amore": Ernia presenta il suo ultimo disco. "I rapper di oggi? Si sentono invincibili, a loro dico: fly down"

  • La prima calcolatrice della storia va all’asta. Può valere fino a 3 milioni di euro

    La prima calcolatrice della storia va all’asta. Può valere fino a 3 milioni di euro

  • RTL 102.5 è la radio di X Factor 2025

    RTL 102.5 è la radio di X Factor 2025

J-AX a RTL 102.5: “Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzo”

J-AX a RTL 102.5: “Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzo”

L’artista è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Italia Starter Pack”

Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

Nella serata del venerdì, tradizionalmente dedicata alle cover e ai duetti, Arisa ha scelto di cantare un grande successo di Fiorella Mannoia insieme al Coro del Teatro Regio di Parma.

Sanremo 2026, Ditonellapiaga su RTL 102.5 a sorpresa riceve una proposta di matrimonio

Sanremo 2026, Ditonellapiaga su RTL 102.5 a sorpresa riceve una proposta di matrimonio

Durante l'intervista in diretta, alla cantante romana è stata fatta una dichiarazione d'amore. Inoltre c'è stata l'incursione di Tony Pitony