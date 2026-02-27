Sanremo 2026, Malika Ayane con Claudio Santamaria: ecco il duetto di stasera

Sanremo 2026, Malika Ayane con Claudio Santamaria: ecco il duetto di stasera

Sanremo 2026, Malika Ayane con Claudio Santamaria: ecco il duetto di stasera Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

Francesco Fredella

27 febbraio 2026, ore 21:00 , agg. alle 22:09

La cantautrice e l'attore romano si esibiranno sulle note di un classico di Mina, "Mi sei scoppiato dentro al cuore"

“Mi sei scoppiato dentro Il cuore”: un brano di Mina di 60 anni fa. E' questo il duetto di Malika Ayane con Claudio Santamaria (attore romano amatissimo). I due canteranno alle 21.30 circa, come da scaletta. Per Malika é il sesto Sanremo, l'ultima volta ha partecipato nel 2021 con Ti piaci così. 


Classe 1984, studia violoncello ed entra nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala. Viene notata da Caterina Caselli: entra nell'etichetta Sugar. Inizia così la sua carriera: il primo album nel 2008 é disco di platino. Nel 2009 è all’Ariston nella sezione Giovani con Come Foglie, firmata da Giuliano Sangiorgi, un altro disco di platino. 


L'omaggio a Mina

La cantante in gara sceglie un grande classico: un brano di Mina. E l'Italia sogna il suo ritorno sulle scene. Malika - oltre alla musica- in passato, tra il 2016 e il 2017, è a teatro come protagonista del musical Evita, di Massimo Romeo Piparo. L’anno dopo esce l’album Domino, quello dopo ancora è giudice a X Factor.

