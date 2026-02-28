Sanremo 2026, serata cover: Luchè duetta con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

Sanremo 2026, serata cover: Luchè duetta con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

Sanremo 2026, serata cover: Luchè duetta con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

Redazione Web

28 febbraio 2026, ore 00:10

L’artista è in gara alla 76ª edizione del Festival con “LABIRINTO”

Luchè, in gara sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano “LABIRINTO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), nel corso della serata delle cover, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Gianluca Grignani, uno dei cantautori rock più iconici e amati della musica italiana. Uniti da una profonda stima artistica e da una sensibilità musicale affine, i due artisti daranno vita a un incontro inedito e carico di suggestioni, reinterpretando “Falco a metà” di Gianluca Grignani.

«Io stimo molto Gianluca, anche per i consigli che mi ha dato. Mi ha fatto riflettere anche sul rapporto con il pubblico, mi ha rasserenato su tante cose. Abbiamo parlato anche della semplificazione dei testi, per farli arrivare a tutti», ha commentato Luchè a RTL 102.5.

IL BRANO IN GARA AL FESTIVAL

La partecipazione di Luchè alla kermesse rappresenta un capitolo che si aggiunge agli innumerevoli traguardi della sua carriera artistica: un palco prestigioso che accoglierà la sua visione musicale che va oltreoceano. La sua musica, che unisce una street credibility con pochi pari a una straordinaria trasversalità dal respiro internazionale, dimostra infatti come il suo linguaggio artistico sappia parlare a un pubblico globale senza mai tradire le proprie radici. Il Festival di Sanremo arriva mentre il suo ultimo album “Il Mio Lato Peggiore” (Warner Music Italy), certificato platino, continua a imporsi come uno dei progetti più significativi dell’anno, trascinato dall’entusiasmo di pubblico e critica.

I PROSSIMI LIVE

Parallelamente, cresce l’attesa per il suo imponente percorso live, dopo il grandissimo trionfo del concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la scorsa estate: il “Luchè Arena Tour” e il prestigioso appuntamento dell’11 luglio 2026 alla Reggia di Caserta, uno show speciale che promette un impatto scenico e sonoro di livello internazionale.


Argomenti

Luchè

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • È morto Neil Sedaka, aveva 86 anni, è stata una leggenda del Rock'n'roll

    È morto Neil Sedaka, aveva 86 anni, è stata una leggenda del Rock'n'roll

  • Svolta nei colloqui: Teheran smantellerà il suo uranio arricchito

    Svolta nei colloqui: Teheran smantellerà il suo uranio arricchito

  • Sanremo 2026, Leo Gassmann e Aiello nella serata duetti con "Era tutto già previsto" di Riccardo Cocciante

    Sanremo 2026, Leo Gassmann e Aiello nella serata duetti con "Era tutto già previsto" di Riccardo Cocciante

  • Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour"

    Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour"

  • Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a nella serata dei duetti. La cover di "Su di noi"

    Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di "Meravigliosa creatura"

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano “Cinque Giorni” nella serata delle cover

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano “Cinque Giorni” nella serata delle cover

  • Sanremo 2026, Samurai Jay con Belen e Roy Paci nella serata dei duetti con Baila Morena: tutto ciò che c'è da sapere

    Sanremo 2026, Samurai Jay con Belen e Roy Paci nella serata dei duetti con Baila Morena: tutto ciò che c'è da sapere

  • Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

    Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

  • Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti

    Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti

  • Sanremo 2026, Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack” nella serata cover

    Sanremo 2026, Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack” nella serata cover

Sanremo 2026, Malika Ayane con Claudio Santamaria: ecco il duetto di stasera

Sanremo 2026, Malika Ayane con Claudio Santamaria: ecco il duetto di stasera

La cantautrice e l'attore romano si esibiranno sulle note di un classico di Mina, "Mi sei scoppiato dentro al cuore"

Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti

Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti

Francesco Renga, in gara con "Il meglio di me", assieme a Giusy Ferreri nella serata cover con un brano di David Bowie che parla italiano

Sanremo 2026, Fulminacci e Francesca Fagnani cantano “Parole parole” nella serata delle cover

Sanremo 2026, Fulminacci e Francesca Fagnani cantano “Parole parole” nella serata delle cover

In occasione della serata dedicata alle cover, Fulminacci e Francesca Fagnani portano sul palco dell’Ariston il brano iconico di Mina