Sanremo 2026, serata cover: Luchè duetta con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

Luchè, in gara sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano “LABIRINTO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), nel corso della serata delle cover, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Gianluca Grignani, uno dei cantautori rock più iconici e amati della musica italiana. Uniti da una profonda stima artistica e da una sensibilità musicale affine, i due artisti daranno vita a un incontro inedito e carico di suggestioni, reinterpretando “Falco a metà” di Gianluca Grignani.

«Io stimo molto Gianluca, anche per i consigli che mi ha dato. Mi ha fatto riflettere anche sul rapporto con il pubblico, mi ha rasserenato su tante cose. Abbiamo parlato anche della semplificazione dei testi, per farli arrivare a tutti», ha commentato Luchè a RTL 102.5.

IL BRANO IN GARA AL FESTIVAL

La partecipazione di Luchè alla kermesse rappresenta un capitolo che si aggiunge agli innumerevoli traguardi della sua carriera artistica: un palco prestigioso che accoglierà la sua visione musicale che va oltreoceano. La sua musica, che unisce una street credibility con pochi pari a una straordinaria trasversalità dal respiro internazionale, dimostra infatti come il suo linguaggio artistico sappia parlare a un pubblico globale senza mai tradire le proprie radici. Il Festival di Sanremo arriva mentre il suo ultimo album “Il Mio Lato Peggiore” (Warner Music Italy), certificato platino, continua a imporsi come uno dei progetti più significativi dell’anno, trascinato dall’entusiasmo di pubblico e critica.

I PROSSIMI LIVE

Parallelamente, cresce l’attesa per il suo imponente percorso live, dopo il grandissimo trionfo del concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la scorsa estate: il “Luchè Arena Tour” e il prestigioso appuntamento dell’11 luglio 2026 alla Reggia di Caserta, uno show speciale che promette un impatto scenico e sonoro di livello internazionale.



