Sanremo 2026, Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano “Cinque Giorni” nella serata delle cover

Sal Da Vinci è tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston una visione artistica che mette al centro l’ascolto, la verità del racconto e la capacità di trasformare una canzone in un’esperienza condivisa con il brano “Per Sempre Sì”. Nella serata del venerdì, dedicata alle cover, l’artista darà vita a un incontro speciale con Michele Zarrillo, rileggendo insieme “Cinque Giorni”, uno dei brani più amati e riconoscibili della canzone d’autore italiana.

Scritta e presentata nel 1994 proprio al Festival di Sanremo, “Cinque Giorni” è una canzone che nel tempo ha ampliato la propria forza narrativa, trasformandosi in un racconto universale della perdita, dell’attesa e della vulnerabilità. A oltre trent’anni dalla sua prima esecuzione, il brano continua a trovare nuova vita anche sulle piattaforme digitali, dove intercetta l’interesse di un pubblico sempre più giovane. Un segnale della sua persistente attualità, capace di attraversare linguaggi e generazioni mantenendo intatta la propria forza comunicativa.

L’incontro tra Sal Da Vinci e Michele Zarrillo porterà sul palco del Festival un dialogo musicale tra due sensibilità affini, dando vita a una performance profondamente emozionale e immersiva. Ai microfoni di RTL 102.5, Sal da Vinci ha svelato: «È una bellissima soddisfazione aver invitato Michele, che è un mio grandissimo amico, siamo incontrati in un tour americano qualche anno fa e ci siamo ripromessi che avremmo trovato un’occasione per cantare insieme, quindi, quale miglior occasione di stasera?».





“PER SEMPRE SÌ”

Sal Da Vinci è in gara al Festival di Sanremo con “Per Sempre Sì”, brano prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino, scritto dallo stesso artista, insieme a Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont e Eugenio Maimone. Una canzone che racconta la promessa più grande che due anime possano farsi, un legame che nasce dalla scelta reciproca di restare, riconoscersi e camminare insieme.





IL TOUR

Dopo l’esperienza sanremese, per Sal Da Vinci si apre un anno interamente dedicato al live e alla nuova musica: a partire da ottobre porterà il suo iconico repertorio sui principali palcoscenici italiani con “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”. A inaugurare il tour nei teatri saranno due imperdibili date evento, organizzate da Vivo Concerti all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e 26 settembre 2026: una grande festa con fan e amici per celebrare i 50 anni dal suo storico debutto sul palco.



