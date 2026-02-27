Sanremo 2026, Patty Pravo omaggia Ornella Vanoni nella serata dei duetti: cosa aspettarsi dall'esibizione

Nella serata dei duetti Patty Pravo omaggia Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. Ad accompagnarla sulle notte di “Ti lascio una canzone”, sul palco dell’Ariston ci sarà il primo ballerino Timofej Andrijashenko.

PATTY PRAVO E ORNELLA VANONI, IL RAPPORTO TRA LE DUE ARTISTE

Il rapporto tra Patty Pravo e Ornella Vanoni è da sempre uno dei più chiacchierati della musica italiana. Due icone, due personalità forti e fuori dagli schemi, spesso accostate per stile e carisma, ma anche raccontate come rivali. Nel corso degli anni non sono mancate frecciate e dichiarazioni pungenti, che hanno alimentato la curiosità del pubblico e dei media. Eppure, tra provocazioni e ironia, il loro legame appare come quello di due grandi protagoniste che si sono osservate – e talvolta punzecchiate – a distanza, condividendo lo stesso palcoscenico generazionale. Più che una vera inimicizia, la loro sembra essere una rivalità artistica fatta di rispetto, talento e personalità ingombranti. “Sanremo sul palco con me poteva esserci solo Ornellik. Nella serata delle cover porterò un omaggio ad una delle più grandi artiste italiane, che ho avuto la fortuna di avere come amica”, ha spiegato Patty Pravo.



