La serata delle cover: il teatro Ariston si scalda con i duetti. Tutto quello che c'è da sapere

Francesco Fredella

27 febbraio 2026, ore 21:49 , agg. alle 23:34

Domani la finalissima della 76 esima edizione di Sanremo. Intanto gli italiani cantano le cover

IL PREMIO A CATERINA CASELLI

La musica scandita nella sua vita, piena di successi. Così, Caterina Caselli viene premiata a Sanremo, soprannominata "caschetto d'oro". 

"Ero un po' spavalda", dice. "Lo scorso anno come produttrice quando si esibì Bocelli c'era Phil Collins dietro le quinte che disse: Ma dov'era questo talento", racconta la Caselli. 

ALLA SUITE 102.5 TREDICI PIETRO RACCONTA..

Dopo l'esibizione, Tredici Pietro racconta tutte le emozioni di cantare con suo padre, Gianni Morandi. Per riguardare l'intervista vai su RTL 102.5 Play - Programmi e ascolta Suite102.5

L'ATTESO ARRIVO DI TONY PITONY, CONTI NEI SUOI PANNI

E poi arriva lui: Tony Pitony, l'uomo del momento. Il ragazzo dalle qualità canore straordinarie. Si esibisce con Ditonellapiaga sulle note di “The lady is a tramp”. Carlo Conti, provocato da Alessandro Siani, indossa la maschera di Tony Pitony: una scena che resta nella storia del Festival.
Poco prima, invece, J-AX con LIGERA COUNTY FAM. “E la vita, la vita”. Il ritorno di un brano storico della tradizione milanese. 

LA GARA PROSEGUE

LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo ed “Andamento lento”. Raf con The Kolors “The riddle”. J-Ax con Ligera County Fam “E la vita, la vita”
Fulminacci con Francesca Fagnani canta “Parole Parole”, un grande classico di Mina. Per la prima volta la conduttrice di Belve, uno dei programmi più forti della tv italiani, arriva all'Ariston in vesta di cantante. 
Un'emozione unica quando MariaAntonella e Colombre e Brunori Sas cantano "Il mondo" di Jimmy Fontana. Le immagini sono suggestive: la Terra vista dallo spazio. 

A SORPRESA ARRIVA GIANNI MORANDI

TREDICI PIETRO con GALEFFI, FUDASCA & BAND  cantano “Vita”. A sorpresa arriva Gianni Morandi, suo padre, che conosce benissimo Sanremo e quel palco. Una sorpresa che è rimasta blindata fino all'ultimo: nessuna foto circolata sui social dell'arrivo di Morandi a Sanremo. "Ero tesissimo", dice Morandi. 

L'OMAGGIO A ORNELLA VANONI

MICHELE BRAVI con FIORELLA MANNOIA “Domani è un altro giorno”: si tratta di un vero omaggio alla cantante scomparsa di recente. Ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della musica. E subito parte il ricordo di Toto Cutugno, che ha vinto con L'italiano (ed è andato all'Eurovision quel brano). 

L'OMAGGIO A LUCIO DALLA

L'ultima volta a Sanremo di Lucio Dalla, in veste di direttore d'orchestra. Poi l'infarto, che l'ha portato via per sempre. Tommaso Paradiso, però, omaggia Lucio Dalla con gli Stadio e il brano L'ultima luna. 

Pupo a Sanremo nella serate delle cover con D'Argen D'Amico: i due cantano "Su di noi". 

Ospite Alessandro Siani, il comico napoletano fa sognare tutti. Un momento molto atteso. La sesta cantante è Bambole di Pezza con Cristina D'Avena, il ritmo sale con occhi di gatto.

IL TELEVOTO

Le esibizioni, valutate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, decreteranno il vincitore della serata delle cover. Alla conduzione Conti e Pausini, e c'è Bianca Balti che condivide il suo percorso di forza dopo le cure. Gabbani terrà un live in Piazza Colombo

L'INIZIO SCOPPIETTANTE CON I CANTANTI IN GARA

Malika Ayane e Claudio Santamaria: "Mi sei scoppiato dentro il cuore". Levante e Gaia cantano "I maschi". Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in "Ti lascio una canzone". Mara Sattei e Mecna cantano "L'ultimo bacio".  EDDIE BROCK con FABRIZIO MORO cantano “Portami via. Il ritorno di Bianca Balti dopo la malattia sul palco di Sanremo è un momento bellissimo, toccante.

