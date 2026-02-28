Festival di Sanremo: Stefano De Martino condurrà l'edizione 2027

Emozionato. Incredulo. Soddisfatto. Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2027.

Il passaggio del testimone alle 23.16, in diretta: Carlo Conti chiama De Martino sul palco e dà l'annuncio. Commozione. Abbracci. "Tieni il telefono acceso", dice Stefano. "Ci vediamo l'anno prossimo".

I RUMORS E LA CONFERMA

I rumors sono iniziati a circolare nelle prime ore del pomeriggio e sono state confermate in serate. Carlo Conti, che aveva lasciato aperto uno spiraglio in conferenza stampa, ha deciso di fare un passo indietro.



