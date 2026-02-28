Festival di Sanremo: Stefano De Martino condurrà l'edizione 2027

28 febbraio 2026, ore 23:26
Il passaggio di testimone alle 23.06 sul palco dell'Ariston
Emozionato. Incredulo. Soddisfatto. Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2027.
Il passaggio del testimone alle 23.16, in diretta: Carlo Conti chiama De Martino sul palco e dà l'annuncio. Commozione. Abbracci. "Tieni il telefono acceso", dice Stefano. "Ci vediamo l'anno prossimo".
I RUMORS E LA CONFERMA
I rumors sono iniziati a circolare nelle prime ore del pomeriggio e sono state confermate in serate. Carlo Conti, che aveva lasciato aperto uno spiraglio in conferenza stampa, ha deciso di fare un passo indietro.
LE PAROLE DI CARLO CONTI
Uno scambio di battute e tanta voglia di fare bene. "Pedalare", dice De Martino. Che, ora, dovrà pensare alla prossima edizione del Festival. Il palco più importante di sempre. La prova del fuoco per tutti i conduttori. L'esperienza più bella per chi fa televisione.
DA BALLERINO A CONDUTTORE
La scuola di Amici. L'amore con Emma Marrone. Poi il matrimonio con Belen Rordriguez ed il matrimonio da favola, finito sulle copertine di tutti i giornali. Stefano De Martino, il ragazzo prodigio capace di condurre con ascolti altissimi, ha lasciato la carriera da ballerino strizzando l'occhio alla tv. E dopo l'addio di Amadeus alla Rai, De Martino ha preso in mano la conduzione di Affari tuoi (il game serale di Rai1) e ora Sanremo.