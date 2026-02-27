Sanremo 2026, nella serata delle cover Enrico Nigiotti canta "En e Xanax" con Alfa

Per la tradizionale serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Enrico Nigiotti ha scelto di portare sul palco dell’Ariston un brano molto amato della musica italiana contemporanea. Il cantautore livornese ha cantato infatti sulle note di “En e Xanax”, canzone simbolo del repertorio di Samuele Bersani, accompagnato in duetto da Alfa.







Un incontro tra generazioni diverse

La scelta del brano non è casuale. “En e Xanax”, pubblicata nel 2013 all’interno dell’album "Nuvola numero nove", rappresenta uno dei pezzi più intensi e riconoscibili di Bersani, capace di raccontare con delicatezza fragilità emotive e rapporti umani complessi. L’incontro tra Nigiotti e Alfa permette quindi una rilettura capace di unire sensibilità diverse: da una parte l’esperienza cantautorale di Nigiotti, dall’altra lo sguardo più vicino alla nuova scena pop italiana portato da Alfa.





La scelta di Nigiotti

Negli anni Enrico Nigiotti ha costruito la propria identità musicale su testi intimi e autobiografici, spesso legati ai ricordi e alle relazioni personali. Proprio per questo la scelta di reinterpretare un brano profondamente narrativo come “En e Xanax” appare in linea con il suo percorso artistico. La canzone, infatti, affronta temi come la vulnerabilità e il bisogno di connessione, elementi che ricorrono spesso anche nella scrittura del cantautore livornese.





La serata delle cover

La serata delle cover, prevista come da tradizione nel quarto appuntamento del festival, rappresenta uno dei momenti più attesi dal pubblico perché permette agli artisti di uscire dai confini del proprio brano in gara e confrontarsi con grandi classici o successi recenti. Il duetto tra Nigiotti e Alfa si candida così a essere una delle performance che più resteranno, grazie a un pezzo che negli anni ha saputo conquistare ascoltatori di diverse generazioni.