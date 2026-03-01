Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

LA VITTORIA INASPETTATA

«No, non ho dormito, ho dormito pochissimo. Mi sono appoggiato sul letto, perché ancora sono avvolto da questo meraviglioso affetto del pubblico e della mia famiglia. Insomma, io ancora non ci credo, ma lo dico sinceramente. È una cosa sorprendente, inaspettata. Io sono venuto al Festival per realizzare un sogno, quello di cantare e portare la mia musica e un messaggio sul palco, ma non mi sarei mai aspettato addirittura di portare a casa il premio come vincitore del festival di Sanremo. Io non ci credo. Sicuramente è una vittoria che voglio dedicare alla gente, voglio dedicare a tutti quelli che mi hanno sostenuto, a tutte le persone che come me hanno sempre combattuto per realizzare il proprio sogno o i propri sogni e anche quelli che per il momento in qualche modo lottano per realizzarlo e ancora non hanno realizzato. Ecco questo premio io lo voglio condividere con tutti, con tutti loro, con tutti gli ultimi, con le persone che vengono come me dal basso, le persone che parlano alla gente. È quello che mi interessa di più, è quello che voglio in qualche modo esprimere nel concetto mio di questo momento così magico e sorprendente che sto vivendo. Lo devo a loro, io senza il pubblico non potrei andare in nessuna parte, quindi è giusto che questo io lo condivida con tutti, con tutti, con tutto il mio paese».





L’EUROVISION

«All’Eurovision ci andrò a rappresentare l'Italia, la musica è una questione di fratellanza, la musica ti dà la possibilità di abbattere ogni barriera. La musica è condivisione, è aggregazione, la musica mette pace, la musica è sinonimo di bellezza».





RTL 102.5 POWER HITS ESTATE GRAND OPENING

«Il 31 maggi assolutamente sì sarò con voi a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate Grand Opening, non vedo l'ora di poter incontrare la gente, stare in mezzo alla gente e di cantare la mia canzone per sempre sì».



