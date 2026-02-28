Chiello senza Morgan nella serata dei duetti: “Ho deciso io, non c’era alchimia”
28 febbraio 2026, ore 00:20
L’artista in gara sarebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston con Morgan per cantare “Mi sono innamorato di te”, di Luigi Tenco. Invece sarà accompagnato dal pianista Saverio Cigarini
Nessuna scenata in diretta in stile “Dov’è Bugo?”. Alla fine Chiello non salirà sul palco insieme a Morgan, come precedentemente annunciato. I due avrebbero dovuto collaborare per presentare al pubblico la loro versione di “Mi sono innamorato di te”, brano storico di Luigi Tenco. A pochi giorni dalla data, però, la conferma della rottura.
Il “divorzio” tra Chiello e Morgan ancora prima ancora del “matrimonio”
Già qualche giorno prima dell’inizio del Festival era stato Morgan a dare la notizia del "divorzio" con una storia su Instagram: “Dopo le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo. Supportare un artista significa valorizzarlo, non oscurarlo. E io non ho necessità di apparire a tutti i costi. Il confronto lo penalizzava, lui stesso è stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto”.
Insomma, il problema per Morgan era una sproporzione artistica che non avrebbe fatto emergere abbastanza il collega. Da lì la scelta di un passo indietro dettato dalla “generosità” dell’ospite.
La versione di Chiello
Nel corso della conferenza stampa di mercoledì, tuttavia, Chiello ha fornito una versione leggermente diversa. "Lui (Morgan, ndr.) è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente".
Sollecitato dai giornalisti su chi avesse preso la decisione finale, Chiello non ha mostrato indugi: "Sì, così ho detto", rivendicando la paternità della decisione e dichiarando poi di non voler sguazzare nella polemica: "Sembra la fidanzata che 'ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu'. No, non mi interessa questa cosa, comunque può dire quello che vuole".
“Mi sono innamorato di te”
Lasciando da parte la polemica, questa sera vedremo comunque Chiello sul palco con la sua interpretazione di “Mi sono innamorato di te” originariamente scritta e cantata da Luigi Tenco. Uno dei capisaldi della musica italiana che sarà presentato con una versione curata da Saverio Cigarini, pianista già al centro di altre collaborazioni con l’artista.
"L'arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l'altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto", ha raccontato in conferenza stampa Chiello che da domani tornerà in gara (e, in particolare affronterà la finale) con il suo brano: “Ti penso sempre”.
