Sanremo 2026, Patty Pravo presenta a RTL 102.5 “Opera”, il brano in gara al Festival

Patty Pravo è stata ospite di RTL 102.5 per presentare “Opera”, il brano in gara al Festival di Sanremo 2026. “Opera”, scritto per lei da Giovanni Caccamo, rappresenta l’undicesima partecipazione dell’artista alla kermesse sanremese, ma anche la title track del suo ventinovesimo album in studio.

«Ho sempre tanto entusiasmo perché quando fai qualcosa che ti piace è solo così. A tre anni ho cominciato pianoforte, a quattro danza classica, poi sono stata al conservatorio, dopodiché mi sono data al pop e al rock, quindi qui siamo! Per me è fondamentale avere uno scambio con i ragazzi giovani. Loro hanno delle idee che magari a me non vengono, o almeno vengono, però almeno trovo chi poi le sa fare anche meglio, mi fa molto piacere. Poi è una felicità conoscere i ragazzi giovani e avere questi rapporti interessanti, c'è sempre da imparare. “Opera” è un pezzo particolare, non è un pezzo che io ho pensato di portare alle altre sfere. L'ho portato a Sanremo perché mi sembrava una platea molto grande a cui fare ascoltare questo pezzo che non è facilissimo e per me non è importante dove arriva in classifica» racconta Patty Pravo a RTL 102.5.

“OPERA NEI MUSEI”

Patty Pravo presenterà “OPERA” nei musei di alcune delle più importanti città italiane. Un'iniziativa che si inserisce all'interno delle celebrazioni per i 60 anni di carriera, ricorrenza per la quale l'artista ha voluto offrire al pubblico un album che unisce un intenso lavoro di ricerca musicale alle arti grafiche, al disegno e alla pittura, nell'evoluzione estetica che l’ha sempre caratterizzata. L’iniziativa è stata pensata anche per i giovani, a cui Patty Pravo è da sempre molto attenta: uno stimolo a frequentare i musei, luoghi non solo di Cultura e di Arte ma di incontro, dialogo e crescita. Un appuntamento da non mancare, durante il quale i presenti potranno partecipare a un incontro con l’iconica interprete che racconterà, in dialogo con Giovanni Caccamo, la nascita di “Opera” e i brani che lo compongono, seguito da un firmacopie dell’album. « Io sono felice di fare i teatri quest'anno come ho sempre fatto e poi soprattutto presentare questo disco ai musei perché penso che i giovani abbiano bisogno di cultura. Si dovrebbe leggere di più, ma nel frattempo li portiamo in posti belli dove si può parlare decentemente, piacevolmente» aggiunge Patty Pravo in diretta su RTL 102.5.

IL TOUR

L’8 aprile prenderà il via nei principali teatri italiani “OPERA TOUR”, prodotto da Antonio Colombi. Queste le date annunciate: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred); 12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo); 20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium); 06 maggio 2026, Milano (Teatro Arcimboldi); 08 maggio 2026, Cremona (Teatro Infinity 1); 10 maggio 2026, Bergamo (Choruslife Arena); 14 maggio 2026, Padova (Gran Teatro Geox); 17 maggio 2026, Roma (Teatro Brancaccio).



