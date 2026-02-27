Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti
27 febbraio 2026, ore 23:15
Francesco Renga, in gara con "Il meglio di me", assieme a Giusy Ferreri nella serata cover con un brano di David Bowie che parla italiano
Francesco Renga e Giusy Ferreri saranno tra i protagonisti della serata duetti del Festival di Sanremo 2026 sul palco del Teatro Ariston. Entrambi veterani della kermesse canora – Renga all’undicesima partecipazione, contando anche quella attuale con "Il meglio di me" e con una vittoria all’attivo (con “Angelo”, nel 2005), Ferreri con quattro partecipazioni – si confronteranno con una delle icone assolute della musica: David Bowie con “Ragazzo solo, ragazza sola”, dal 1970.
FRANCESCO RENGA E GIUSY FERRERI CON UNA COVER DI DAVID BOWIE CHE PARLA ITALIANO
Quella di Francesco Renga e Giusy Ferreri nella serata dei duetti di Sanremo 2026 sarà una bella occasione di riscoperta. Quella di un pezzo targato David Bowie che, in collaborazione con Mogol, diede vita all’alba degli anni ’70 a una cover di un altro suo brano, “Space Oddity”, del 1969. Sicuramente atipico sentire il “Duca Bianco” (soprannome di Bowie) cantare in italiano, per quanto questa non sia l’unica particolarità della cover: “Ragazzo solo, ragazza sola” si muove infatti sulla melodia del brano originale sui fa riferimento ma di discosta totalmente nel significato del testo.
FRANCESCO RENGA, LE PARTECIPAZIONI A SANREMO
Come anticipato in apertura dell’articolo, per Francesco Renga questa è l’undicesima partecipazione al Festival di Sanremo. L’esordio sul palco del Teatro Ariston c’è stato nel 1991 in qualità di non finalista nella formazione dell’epoca dei Timoria, all’interno della sezione “Novità” con “L’uomo che ride”. Successivamente il ritorno nel 2001 nella sezione “Giovani” con “Raccontami…”, e ancora nel 2002 con “Tracce di te”. L’approdo nella sezione “Campioni” del 2005 con “Angelo” segnò per lui la vittoria della kermesse.
Successivamente è tornato in gara nel 2009 con “Uomo senza età”, nel 2012 con “La tua bellezza”, nel 2014 con “Vivendo adesso”, nel 2019 con “Aspetto che torni”, nel 2021 con “Quando trovo te”, nel 2024 (assieme a Nek) con “Pazzo di te”.