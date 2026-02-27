Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

Francesco Renga e Giusy Ferreri saranno tra i protagonisti della serata duetti del Festival di Sanremo 2026 sul palco del Teatro Ariston. Entrambi veterani della kermesse canora – Renga all’undicesima partecipazione, contando anche quella attuale con "Il meglio di me" e con una vittoria all’attivo (con “Angelo”, nel 2005), Ferreri con quattro partecipazioni – si confronteranno con una delle icone assolute della musica: David Bowie con “Ragazzo solo, ragazza sola”, dal 1970.





FRANCESCO RENGA E GIUSY FERRERI CON UNA COVER DI DAVID BOWIE CHE PARLA ITALIANO

Quella di Francesco Renga e Giusy Ferreri nella serata dei duetti di Sanremo 2026 sarà una bella occasione di riscoperta. Quella di un pezzo targato David Bowie che, in collaborazione con Mogol, diede vita all’alba degli anni ’70 a una cover di un altro suo brano, “Space Oddity”, del 1969. Sicuramente atipico sentire il “Duca Bianco” (soprannome di Bowie) cantare in italiano, per quanto questa non sia l’unica particolarità della cover: “Ragazzo solo, ragazza sola” si muove infatti sulla melodia del brano originale sui fa riferimento ma di discosta totalmente nel significato del testo.