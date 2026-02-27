Eddie Brock alla serata dei duetti con Fabrizio Moro, tutto quello che c'è da sapere

Sul palco dell'Ariston, stasera, ci sarà sicuramente un bel pezzo di Roma. Da una parte Eddie Brock, in gara con Avvoltoi, dall'altra Fabrizio Moro. La serata delle cover è quella attesissima dal pubblico, che spezza la solennità della settimana sanremese. Eddie Brock ha scelto un'inedita interpretazione di "Portami via", uno dei grandi successi di Fabrizio Moro.

LEGGI ANCHE - Eddie Brock racconta a RTL 102.5 il debutto a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”

IL MOTIVO DELLA SCELTA

"Se vivo questo Sanremo come esordio o come onda lunga di 'Non è mica te'? Lo vivo comunque come un esordio al pubblico più ampio. Chiaramente, sono anni che io cerco di fare questo mestiere, ma sarei bugiardo a dirti che non lo vivo come un esordio, anche perché rapportarti alla televisione e al programma più visto in tutta Italia è come per un calciatore che gioca in Serie A e poi viene convocato in Nazionale per i Mondiali, è un'altra cosa". Così il cantante Eddie Brock, in gara al prossimo Festival di Sanremo, in un'intervista negli studi di LaPresse. Poi sul duetto con Fabrizio Moro: "Un anno fa, se avessi dovuto pensare che sarei salito sul palco con Fabrizio mi sarei preso in giro da solo, perché cantavamo le sue canzoni in macchina cercando di sperare che prima o poi anche noi avremmo fatto questo lavoro.

EDDIE BROCK, LA BIO DEL CANTANTE

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi (Roma, 1997), è un cantautore cresciuto tra rap e scrittura autobiografica. Il suo alias nasce dalla passione per Venom. Dopo gli inizi nel freestyle, evolve verso un pop contemporaneo più maturo. Il singolo “Non è mica te” diventa virale e conquista il Disco d’Oro FIMI (quasi 23 milioni di stream). Nel 2026 debutta al Festival di Sanremo con “Avvoltoi”, duetta con Fabrizio Moro nella serata cover e pubblica Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), seguito dall’“Amarsi Tour 2026”.