Sanremo 2026, nella serata cover J-Ax porta sul palco dell’Ariston “E la vita, la vita” con la Ligera County Fam

“E LA VITA, LA VITA”

Arriva la serata più attesa del Festival di Sanremo: la serata Cover del venerdì, in cui i Big in gara si prendono una pausa dalla competizione principale per sfidarsi in una gara parallela.

J-Ax, in gara al Festival di Sanremo con “Italia Starter Pack”, porterà sul palco tutta la sua milanesità. Con lui ci sarà la “Ligera County Fam”, insieme a Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. J-Ax e la band meneghina proporranno una versione inedita di “E la vita, la vita”, brano simbolo della tradizione milanese scritto da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto, portato al successo nel 1974 da Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni.

MILANO A SANREMO: J-AX SPIEGA A RTL 102.5 LA SCELTA DELLA COVER

Il rapper e il gruppo di comici hanno preso il nome di “Ligera”, che in milanese indica una forma di microcriminalità presente nella città di Milano fino alla prima metà del XX secolo. È stato lo stesso J-Ax, ospite in diretta dal radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, ha spiegare la scelta: «La Ligera County Fam sono i miei bro milanesi. Prima di scoprire il rap, in casa mia si ascoltava Jannacci, si vedevano i film e gli spettacoli di Cochi e Renato. Mi sono formato da bambino con loro, sono parte del mio DNA». Una volontà di portare sul palco Milano, rappresentata da quelli che l’hanno sempre celebrata.

J-AX IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO

j-Ax è in gara al 76° Festival di Sanremo con brano “Italia Starter Pack”, un pezzo irriverente, ironico e dissacrante, dalle forti influenze country. Il brano è un ritratto tagliente del nostro Paese, un vero e proprio “pacchetto base” dell’italianità, che raccoglie oggetti, abitudini, vizi e contraddizioni indispensabili per chiunque voglia vivere in Italia. L’artista conferma così la sua capacità di unire cultura pop, critica sociale e linguaggio contemporaneo, portando sul palco più famoso d’Italia un brano che parla degli italiani con ironia e consapevolezza. «È un “pacchetto base” che scrivo per gli stranieri. L’immagine che hanno dell’Italia è quella che ricevono dai film, dove gli italiani vanno ancora a cavallo, ci sono colline ovunque e le signore di mezza età si innamorano di un bel ragazzo. Allora ho detto, queste sono le regole base per avere a che fare con noi, imparatele», spiega J-Ax alla prima radio d’Italia.



