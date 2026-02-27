Sanremo 2026, “Il mondo” di Maria Antonietta e Colombre nella serata dei duetti con Brunori Sas
27 febbraio 2026, ore 21:40
La coppia in gara al Festival si esibirà con la hit di Jimmy Fontana insieme al cantautore calabrese
La quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, è il momento che più di tutti stimola la curiosità del pubblico, anche quello più refrattario alla kermesse. E infatti cresce l’attesa per la performance che tra poche ore vedrà protagonisti sul palco del Teatro Ariston Maria Antonietta e Colombre, insieme con Brunori Sas. La coppia – artistica e nella vita, da 15 anni – ha scelto di collaborare con il cantautore calabrese interpretando il grande successo di Jimmy Fontana, “Il mondo”.
Perché Brunori?
Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas arrivano a Sanremo forti di un’amicizia e di un percorso di collaborazione artistica già ampiamente consolidato. “Dario Brunori è un nostro caro amico, oltre che un cantautore che stimiamo molto”, racconta la coppia. Un sodalizio nato molti anni fa, quando l’autore de “L’albero delle noci” (tra i brani protagonisti della scorsa edizione del Festival) scelse di produrre il primo disco di Maria Antonietta. Era il 2012: “Sono andata in Calabria – racconta l’artista – nel suo studio a registrarlo”. Insieme a lei c’era anche il partner, Colombre, che spiega: “Da quel momento Dario è diventato il nostro padrino”.
E sarebbe stata proprio questa radicata amicizia a fare da leva definitiva per convincere Brunori Sas a partecipare con loro alla serata dei duetti. “Vengo solo perché siete voi, ho finito il tour e sono stanco morto”, avrebbe dichiarato il cantautore scherzosamente.
“La felicità e basta”
Maria Antonietta e Colombre, con la loro “La felicità e basta”, portano sul palco la quota “indie” che non può mancare in ogni Sanremo che si rispetti. Il singolo arriva nelle radio e nelle classifiche dopo l’uscita de la “Luna di miele”, il primo album insieme. “La musica non è una gara, è una necessità. Voglio vivermela con leggerezza e magari portarmi via anche un paio di pantofole dall’albergo”, racconta Colombre a proposito della loro esperienza alla kermesse.
In tanti anni di Festival non sono certo la prima coppia – artistica e nella vita – che si presenta in gara. Il problema, però, è che le storie d’amore, una volta calcato il palco dell’Ariston, non sembrano fare una bella fine. Il caso più recente, in questi giorni costantemente nominato con tono vagamente iettatorio, è quello dei Coma Cose, in gara l’anno scorso con “Cuoricini”. I due si sono separati da pochi mesi, dopo aver concluso il tour insieme.
E al menagramo di turno che puntualmente solleva dubbi sulla durata della loro relazione, Maria Antonietta e Colombre rispondono con ironia e tranquillità: “Con noi i giornali di gossip hanno poco lavoro, se ci intervistano si addormentano”
