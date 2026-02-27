Sanremo 2026, “Il mondo” di Maria Antonietta e Colombre nella serata dei duetti con Brunori Sas

La quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, è il momento che più di tutti stimola la curiosità del pubblico, anche quello più refrattario alla kermesse. E infatti cresce l’attesa per la performance che tra poche ore vedrà protagonisti sul palco del Teatro Ariston Maria Antonietta e Colombre, insieme con Brunori Sas. La coppia – artistica e nella vita, da 15 anni – ha scelto di collaborare con il cantautore calabrese interpretando il grande successo di Jimmy Fontana, “Il mondo”.





Perché Brunori?

Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas arrivano a Sanremo forti di un’amicizia e di un percorso di collaborazione artistica già ampiamente consolidato. “Dario Brunori è un nostro caro amico, oltre che un cantautore che stimiamo molto”, racconta la coppia. Un sodalizio nato molti anni fa, quando l’autore de “L’albero delle noci” (tra i brani protagonisti della scorsa edizione del Festival) scelse di produrre il primo disco di Maria Antonietta. Era il 2012: “Sono andata in Calabria – racconta l’artista – nel suo studio a registrarlo”. Insieme a lei c’era anche il partner, Colombre, che spiega: “Da quel momento Dario è diventato il nostro padrino”.

E sarebbe stata proprio questa radicata amicizia a fare da leva definitiva per convincere Brunori Sas a partecipare con loro alla serata dei duetti. “Vengo solo perché siete voi, ho finito il tour e sono stanco morto”, avrebbe dichiarato il cantautore scherzosamente.



