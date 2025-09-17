"Per Soldi e per amore": Ernia presenta il suo ultimo disco. "I rapper di oggi? Si sentono invincibili, a loro dico: fly down"

Soldi e amore, due concetti classicamente presentati come binomio ossimorico (soldi o amore) trovano una sintesi nel nuovo disco di Ernia, "Per soldi e per amore", prodotto da Charlie Charles per Universal, e presentato ieri ai giornalisti in conferenza stampa presso la sede milanese della casa discografica.

Per introdurre l'album, si ricorre alla proiezione di un video. Sullo schermo appare l'attore James Franco: "Immagina di guardarti allo specchio e di chiederti: cosa saresti disposto a fare per soldi? Ora prova a sostituire "soldi" con "amore" e otterrai una risposta molto diversa. Questo disco ti lascia davanti allo specchio a fissare quella parte di te che cerchi sempre di tenere nascosta". Soldi e amore, insomma, sono intesi come facce della stessa medaglia.

L'ultimo lavoro discografico di Ernia arriva dopo un lungo percorso di scrittura, iniziato con un precedente album mai pubblicato. Un disco in fase di lavorazione già lo scorso anno che però non ha mai visto la luce. "L'ho riascoltato a distanza di mesi e mi sono detto... non mi piace più. Ci ho messo mano con Charlie Charles e ho buttato via tanti contenuti" Ecco così un risultato profondamente diverso, rivisitato grazie al contributo del produttore. Molti i featuring contenuti nell'album: i Club Dogo, Kid Yugi, Marracash, Madame.





L'album

Famiglia, affetti, amicizie, i temi che attraversano tutto il disco. Dal punto di vista stilistico si distingue una notevole predominanza del pianoforte sugli altri strumenti. Una scelta dettata dal modus operandi di Ernia e Charlie Charles: "Molti pezzi sono nati così, piano e voce. Abbiamo provato a inserire altri strumenti, ma 'girava' meglio così", racconta l'artista in conferenza stampa. Insieme ai giornalisti, il rapper commenta gli inediti:

"Mi ricordo" è la canzone di apertura e mette al centro un profondo sentimento di disillusione derivante da una presa di coscienza: "Ho raggiunto un discreto successo, mi guardo attorno e mi rendo conto che per tanti i soldi hanno deciso al loro posto", spiega Ernia.

"Figlio di", la seconda traccia che contiene il featuring con i Club Dogo, è nata grazie al decisivo intervento di Charlie Charles; più che dal punto di vista della produzione, sul fronte personale: "I Dogo non volevano fare collaborazioni... invece Charlie ha fortemente caldeggiato il tentativo. Ero convinto dicessero di no... e alla fine hanno detto sì".

"Il gioco del silenzio" è l'unica traccia che parla di amore nel senso più classico. Ha a che fare con il "silenzio punitivo", un'esperienza vissuta dall'artista da giovane, in una precedente relazione, e su cui stava rimuginando da tempo.

"Fellini" è il pezzo più dissacrante scritto in aperta polemica con la scena rap contemporanea. "Volevo distruggere alcuni punti fermi dei rapper di adesso. Sembra che si sentano tutti invincibili e intoccabili, conta solo quello. A loro dico: 'fly down', non sei il presidente della Repubblica. Non farti film". Interessante la collaborazione con Kid Yugi: "Quando viene a Milano mi scrive sempre. Non ho dovuto alzare la cornetta per questo featuring, eravamo a tavola a pranzo insieme quando gliel'ho proposto".

"Per i loro occhi", invece, è dedicata al complicato rapporto con genitori. "I mie - racconta Ernia - sono stati abbastanza freddi con me e mia sorella. Non mi hanno mai detto bravo, da adulto riconosco che a volte mi sarebbe piaciuto sentirmelo dire. Oggi si limitano a chiedermi: 'A lavoro tutto bene?'".

"Per te" viene presentata come la conseguenza del pezzo precedente. Dal testo emerge un forte senso di solitudine ("Tu ti senti solo/e a volte un po' lo sei/ma quando prendi il volo/diventi come vorrei...), per l'autore è "Tra le più belle canzoni che abbia mai scritto".

Per raccontare la nascita di "Da denuncia" bisogna tornare nel 2021. Il pezzo era già allora in fase di lavorazione e, dopo essere stato messo in pausa per vari anni, è stato ripreso e profondamente rivisitato con Charlie Charles e Marracash. E immancabile, arriva il riferimento al quartiere milanese dove è cresciuto il protagonista del featuring: "Barona la mia Azkaban, ora è il mio Alcazar/Pagato come Alcaraz, fuga da Alcatraz".

"Perché" è un pezzo che l'artista definisce "sociale". All'inizio aveva un mood cupo e scuro, "Madame - in voce con il rapper - era il personaggio giusto da inserire. Nel ritornello e nel bridge ci sono riferimenti a miei progetti precedenti. Lei è tra gli artisti più capaci e talentuosi. Non ha ricevuto il riconoscimento che merita", conclude Ernia.

"Non piangere" è il primo brano, in ordine cronologico, scritto per l'album. Nato da una session realizzata a Napoli, ha a che fare con un amico dell'artista finito in carcere nel 2023, alla vigilia di un Erasmus in Francia.

"Berlino" torna sul fronte familiare, parlando della sorella. Sul legame con lei Ernia si sofferma a lungo: "Da 4 anni vive in Germania e a volte mi manca. Però noi non ce lo diciamo, non siamo molto amorevoli. Un po' mi dispiace che lei viva là. Fa la fotografa, non ha mai accettato nessuna forma di aiuto da parte mia. Nel nostro ambiente servono sempre professionisti come lei, ma non ha mai voluto nulla. Un grande esempio di dignità".

"Per soldi e per amore" serve a tirare le somme di tutto il lavoro. L'artista rimarca ancora la solidità del rapporto con il proprio entourage, un sentimento di affetto che valica i confini lavorativi: "Non frequento molto gli altri colleghi, non mi piace fare network con persone con cui non ho nulla da dirmi".

"Grato", infine, è la traccia scelta per chiudere il percorso di questo album. "Ho sempre parlato dell'essere deluso, del non raggiungimento di un qualcosa. Grato è lo stesso tema ma preso da un altro punto di vista. Ho 31 anni, faccio il lavoro che volevo fare sin da ragazzino. Posso essere annoiato, ma io mi guardo intorno e non posso che essere grato. Come se fossi un sopravvissuto, è un mio dovere, non posso essere altrimenti", conclude l'artista.



