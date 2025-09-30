Milano Premier Padel: RTL 102.5 radio ufficiale del torneo

Torna a Milano, per la quarta edizione, la Oysho Milano Premier Padel P1, l'appuntamento atteso da tutti gli appassionati di questo sport che porta in Italia gli atleti e le atlete più famosi del circuito professionistico per sfidarsi all'Allianz Cloud Arena.

Da lunedì 6 a domenica 12 ottobre, la città meneghina accoglierà le racchette più forti riconosciute dalla FIP (International Padel Federation), in un torneo sostenuto dalla Professional Players Association (PPA) e dalla International Padel Players Association (IPPA). Tante le novità di questa edizione emerse nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi presso l'Arena Civica Gianni Brera.

Il torneo

"Milano e il padel. Una bellissima storia d'amore", esordisce così Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel. "Quando nel 2022 abbiamo avuto l'idea folle di lanciare un nuovo circuito di padel, abbiamo voluto iniziare subito, organizzando 8 tornei. La città che dal primo momento è venuta a parlare con noi e ci ha assecondato è stata Milano", racconta Carraro, ringraziando l'assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva.

Tra le novità rispetto alle edizioni precedenti, uno spostamento delle date in cui si svolgerà la manifestazione. In passato, infatti, il torneo si svolgeva nel mese di dicembre. "Abbiamo vissuto 3 edizioni meravigliose, però gli appassionati che arrivano da tutto il mondo e gli atleti non potevano vivere la straordinaria bellezza della città, anche a causa del clima più rigido. La gente, in questo modo potrà vivere sia il torneo sia Milano", conclude il presidente della FIP.

Gli atleti e le atlete

Sul tabellone maschile spiccano atleti del calibro di Agustin Tapia, il “Mozart di Catamarca”, e Arturo Coello, pronto a confermarsi “King” (la coppia domina il ranking mondiale dal Qatar Major di marzo 2024); i Golden Boys Federico Chingotto (“El Raton”) e Ale Galan (“Il Galantico”), già campioni in Italia quest’anno al BNL Italy Major del Foro Italico. E poi tanti altri big, da Franco Stupaczuk e Juan “El Lobo” Lebron a Coki Nieto e Mike Yanguas. Occhi puntati anche sulle nuove coppie più attese: Jon Sanz (vincitore delle Premier Padel Finals lo scorso anno) e Paquito Navarro, ulteriormente rinvigorito dopo la vittoria del FIP Platinum nella sua Siviglia; e ancora Momo Gonzalez-Fran Guerrero e Javi Leal-Lucas Bergamini.

Tra i nomi da tener d'occhio nel tabellone femminile, invece, Gemma Triay e Delfi Brea (dominatrici del circuito con sette trionfi), Paula Josemaria e Ari Sanchez (prime nel ranking negli ultimi due anni). Tra le favorite, inoltre, le giovani Bea Gonzalez e Claudia Fernandez (campionessa in carico a Milano insieme a Gemma Triay), già vincitrici di tre titoli nel 2025.

Il boom del padel

Gli italiani che si amano gli sport di racchetta sono sempre di più. Forti dei successi dei nostri atleti azzurri nel tennis (Sinner, Musetti, Errani, Paolini...), negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento esponenziale delle iscrizioni nei circoli e un crescente interesse verso tutte le discipline affini. Se il tennis tavolo rimane apprezzato e il pickleball inizia a fare timidamente capolino, è il padel a riscuotere ancora grande successo. Nonostante alcuni, al momento dell'esplosione di questo sport negli anni del Covid, avessero etichettato il fenomeno come una semplice "bolla" destinata a esplodere, a distanza di anni si confermano tantissimi gli atleti muniti di "pala" che, anche grazie alle nuove applicazioni disponibili sugli smartphone, si organizzano per giocare con costanza. Segno di un interesse che valica le mode del momento e che, ormai, è entrato a pieno regime nella cultura sportiva italiana. E proprio intercettando l'interesse diffuso per questa disciplina, RTL 102.5 si riconferma radio ufficiale della Oysho Milano Premier Padel. La nostra emittente racconterà gli sviluppi del torneo attraverso contenuti disponibili sui social dell'emittente e collegamenti con la diretta, soprattutto nel weekend in cui si concentreranno i match conclusivi della manifestazione (11-12 ottobre).

A confermare ulteriormente il successo di questo sport, le più recenti stime in termini di giocatori e impianti citati da Federica Picchi, sottosegretaria con delega a Sport e Giovani della Lombardia: "In Italia abbiamo un milione e mezzo di giocatori, di cui 400 mila solo in regione e di cui la metà sono a Milano. Dal punto di vista degli impianti sono stati fatti ampi passi avanti: a livello nazionale sono cresciuti del 110%, in Lombardia del 150%, con più di 1300 strutture".

E forte di questi numeri, corroborati dalle ottime performance delle manifestazioni sportive riscontrate anche all'estero, il presidente Carraro conclude la conferenza stampa con un obiettivo: "Il nostro impegno è per far diventare il padel uno sport olimpico!".