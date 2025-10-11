Milano Premier Padel P1: le semifinali e il ritiro di Triay/Brea

Gemma Triay ha la febbre, il match non si giocherà. Arriva a metà pomeriggio la notizia che sconvolge il calendario degli incontri in programma oggi, sabato 11 ottobre, il giorno delle semifinal del torneo Oysho Milano Premier Padel P1. Sul campo centrale dell’Allianz Cloud Arena, nel corso della settimana, si sono sfidate le “pale” (così si chiamano in gergo tecnico le racchette forate usate nel padel) più forti del mondo, arrivate nel capoluogo meneghino per darsi battaglia e conquistare uno dei tornei più importanti del mondo. Tra le coppie più apprezzate anche Claudia Fernandez/Bea Gonzales, che avrebbero dovuto sfidare Triay/Brea nella terza partita prevista oggi e che, dunque, accedono di diritto all’ambita finale, avvicinandosi al quarto titolo dell’anno.

La lingua dominante è quella latino-americana, quasi tutti gli atleti e le atlete più forti, infatti, arrivano dalla Spagna, dal Portogallo, dall’Argentina e da altri paesi del Sud-America, tutti luoghi in cui questo sport si è affermato già da molti anni. Tra il pubblico seduto, quello in coda in attesa di accedere allo stadio, conversando con colleghi giornalisti, si comunica in un misto di spagnolo-italiano-inglese. Il risultato è un coinvolgente esperanto che rende l’ambiente ancora più divertente. Anche quest’anno RTL 102.5 è radio ufficiale del torneo e sta raccontando la manifestazione con articoli, contenuti social e collegamenti con i programmi in diretta del weekend.





Le semifinali

Il torneo ha preso il via lunedì 6 ottobre e, sin da subito, l’afflusso di appassionati arrivati da tutta l’Italia (e da tutto il mondo) ha accolto con affetto i giocatori avvolti dai quattro vetri. Veri e propri idoli di questo sport si sono confrontati su due diversi campi. Oggi, in occasione delle semifinali, erano quattro le coppie sotto i riflettori, arrivate alla fine del tabellone. A partire dalle 14:00 il pubblico ha apprezzato Ari Sanchez e Paula Josemaria (prime nel ranking negli ultimi due anni), impegnate nella sfida contro Andrea Ustero e Sofia Araujo. A seguire, l’attesissimo match tra Augustin Tapia (il Mozart di Catamarca) e Arturo Coello - la coppia che domina il ranking mondiale dal Qatar Major di marzo 2024 - e il duo formato da Franco Stupaczuk e Juan “El lobo” Lebron.

A partire dalle 19:00 sarebbero dovuti scendere in campo Triay e Brea. La notizia del forfait arriva poco prima delle 18:00, insieme a un altro aggiornamento preoccupante: Ale Galan (detto il Galantico, in coppia con Federico Chingotto, detto El Raton), ha male al polpaccio. Si teme il secondo annullamento della giornata… ma alla fine il match si gioca; in campo contro i Golden Boys ci sono Martin Di Nenno e Leando Augsburger.

Domani, al termine delle finali, scopriremo chi saranno i vincitori e le vincitrici di questa quarta edizione. In palio per chi alzerà la coppa, mille punti in classifica, fondamentali per avviarsi in bellezza verso la conclusione dell’anno. Ai microfoni di RTL 102.5, Gianluca Canali, direttore del torneo, ha fatto il punto sulla manifestazione, arrivata alla sua penultima giornata: “La quarta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel Padel P1 sta andando alla grande. Un successo sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista del pubblico; una grande risposta di Milano che si conferma capitale internazionale del padel anche per questa edizione”.

Come ogni anno, infine, non mancano le personalità del mondo del calcio. Da molti anni, infatti, tanti giocatori ed ex giocatori del pallone si dedicano a questo sport, supportando gli atleti più in vista e, soprattutto, scendendo in campo in prima persona. Oggi è toccato a Paulo Dybala, il bomber argentino attaccante della Roma, che è arrivato all’Allianz Cloud Arena per vedere l’attesissima sfida Coello/Tapia vs Stupaczuk/Lebron, e Claudio Marchisio.





Padel on Fire

A una giornata dalla conclusione del torneo, è tempo di bilanci per un’edizione che ha portato in campo molte novità. In primis le date di svolgimento delle partite: a differenza degli scorsi anni, infatti, il torneo è stato anticipato di due mesi al fine di consentire al pubblico, in arrivo a Milano da altre città d’Italia (e del mondo), di godere delle bellezze del capoluogo con un clima più favorevole. Turismo e sport, dunque, si confermano un binomio virtuoso, in grado di generare valore e profitto, rinforzandosi a vicenda. Il claim di questa edizione è “Padel on Fire”, a sottolineare la crescita esponenziale che il padel ha registrato negli ultimi anni sotto tutti i punti di vista, dagli investimenti al numero di tesserati. Basti pensare che solo in Italia si contano circa un milione e mezzo di appassionati giocatori e oltre 10mila campi da gioco, un dato aumentato del 110% rispetto al 2021.



