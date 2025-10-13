Milano Premier Padel P1: trionfano Chingotto/Galan e Sanchez/Josemaria

13 ottobre 2025, ore 11:00
Superati i 35mila spettatori all'Allianz Cloud Arena per la quarta edizione del torneo
Ultima giornata di sfide sul centrale dell’Allianz Cloud Arena. Il pomeriggio del 12 ottobre ha visto in campo i turni finali del torneo Milano Premier Padel P1 che, dal 6 ottobre, ha portato nel capoluogo lombardo le pale più forti del circuito maschile e di quello femminile. Ad alzare al cielo la coppa, sono state le coppie Chingotto/Galan, nel tabellone maschile, e Sanchez/Josemaria in quello femminile.
Le finali
Anche l’ultima giornata di incontri ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati arrivati da tutto il mondo che hanno riempito gli spalti attorno al centrale dell’Allianz Cloud Arena, pronti ad acclamare i loro beniamini. Alle 16:30 la finale femminile: in campo Claudia Fernandez e Beatriz Gonzalez contro Ariana Sanchez e Paula Josemaria. A spuntarla sono le seconde, in un match tutto spagnolo. Alle 19:30, infine, l’ultima sfida del tabellone maschile che ha visto trionfare Federico Chingotto e Ale Galan su Arturo Coello e Agustin Tapia. Un primo set dominato dagli sconfitti, che poi non hanno potuto nulla di fronte alla furia dei "Chingolan": 2-6/6-3/6-0 il risultato finale che regala loro il sesto titolo stagionale, il secondo negli ultimi tre tornei dopo quello di due settimane fa a Dusseldorf. A riaprire la finale è stato il break arrivato nel secondo game del secondo set e poi un ulteriore break nel primo game del terzo set che ha confermato il dominio della partite nelle mani dei vincitori.
"Abbiamo un rapporto speciale con l'Italia e vincere questo torneo a Milano è molto emozionante", ha commentato Galan alla fine della partita, soffermandosi sull'approccio positivo e ottimista portato in campo sin dall'inizio del torneo: "Avevamo la sensazione di poter fare molto bene e siamo fieri di essere riusciti davanti a un pubblico così strepitoso". "Non so che cosa ha l'Italia - prosegue Chingotto - in ogni caso è sempre speciale vincere qui. Ringrazio tutti per l'affetto".
Un’edizione da record
Quella del 2025 si è confermata un’edizione da record per il Milano Premier Padel P1, giunto al suo quarto anno. A partire dalla partecipazione del pubblico: per la prima volta è stato superato il muro dei 35mila spettatori, con 35.473 persone che nella settimana del torneo hanno preso posto sulle tribune e un aumento del 10,2% rispetto al 2024 e del 31,3% rispetto al 2022, anno dell’esordio. A contribuire a una maggiore presenza degli appassionati, anche lo spostamento delle date: a differenza delle edizioni passate, svoltesi sempre nel mese dicembre, la competizione ha avuto luogo in un mese graziato dal bel tempo e dalle temperature miti. Una soluzione che ha favorito il connubio sport-turismo, da sempre cifra delle manifestazioni di questa caratura.
Infine, non potevano mancare anche nell’edizione 2025 i vip, tra sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo, appassionati di questo sport che non hanno rinunciato a seguire le partite dei top player mondiali: da Paulo Dybala a Demetrio Albertini, passando per Claudio Marchisio, Esteban Cambiasso, Gianluca Zambrotta. E non si sono fatti attendere per le finali anche grandi tennisti ed ex campioni: uno su tutti, Adriano Panatta!