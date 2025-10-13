Milano Premier Padel P1: trionfano Chingotto/Galan e Sanchez/Josemaria

Ultima giornata di sfide sul centrale dell’Allianz Cloud Arena. Il pomeriggio del 12 ottobre ha visto in campo i turni finali del torneo Milano Premier Padel P1 che, dal 6 ottobre, ha portato nel capoluogo lombardo le pale più forti del circuito maschile e di quello femminile. Ad alzare al cielo la coppa, sono state le coppie Chingotto/Galan, nel tabellone maschile, e Sanchez/Josemaria in quello femminile.





Le finali

Anche l’ultima giornata di incontri ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati arrivati da tutto il mondo che hanno riempito gli spalti attorno al centrale dell’Allianz Cloud Arena, pronti ad acclamare i loro beniamini. Alle 16:30 la finale femminile: in campo Claudia Fernandez e Beatriz Gonzalez contro Ariana Sanchez e Paula Josemaria. A spuntarla sono le seconde, in un match tutto spagnolo. Alle 19:30, infine, l’ultima sfida del tabellone maschile che ha visto trionfare Federico Chingotto e Ale Galan su Arturo Coello e Agustin Tapia. Un primo set dominato dagli sconfitti, che poi non hanno potuto nulla di fronte alla furia dei "Chingolan": 2-6/6-3/6-0 il risultato finale che regala loro il sesto titolo stagionale, il secondo negli ultimi tre tornei dopo quello di due settimane fa a Dusseldorf. A riaprire la finale è stato il break arrivato nel secondo game del secondo set e poi un ulteriore break nel primo game del terzo set che ha confermato il dominio della partite nelle mani dei vincitori.

"Abbiamo un rapporto speciale con l'Italia e vincere questo torneo a Milano è molto emozionante", ha commentato Galan alla fine della partita, soffermandosi sull'approccio positivo e ottimista portato in campo sin dall'inizio del torneo: "Avevamo la sensazione di poter fare molto bene e siamo fieri di essere riusciti davanti a un pubblico così strepitoso". "Non so che cosa ha l'Italia - prosegue Chingotto - in ogni caso è sempre speciale vincere qui. Ringrazio tutti per l'affetto".